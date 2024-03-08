神岡桶屍案！蛇蠍女殺男友「塑膠桶灌水泥封屍」　4罪判27年6月

▲神岡桶屍案今天判決出爐。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區某工廠於2022年驚傳桶屍案，失蹤4年的陳姓男子，被民眾發現陳屍一家工廠的塑膠桶中，還被灌滿水屍封屍，曾與他過從甚密的蔡姓前酒店小姐被列為案件的重大關係人，檢方以殺人等4項罪嫌起訴蔡女，全案從本周由國民法庭密集審理，被害家屬盼求死刑，檢方則求刑25至27年。今（8）日判決出爐，殺人罪部分判18年、褫奪公權10年；遺棄損壞屍體5年；電信罪3年；偽造文書2年，四罪合併判處27年6月，可上訴。

本案年份久遠，案情錯綜複雜，檢警並未掌握蔡女直接殺人證據，蔡女的辯護律師也針對檢察官無法說明蔡是如何殺人、在何處殺人，請求合議庭判她無罪；在無罪推定原則下，國民法官會如何下判斷，是外界焦點，本案也被認為是目前為止，難度最高的國民法官案件。

2022年10月26日，有民眾在神岡區某鐵皮工廠發現，1名男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋，再塞進塑膠桶中灌入水泥，警方查出死者是失蹤4年的陳姓男子，進一步調查得知廠房承租人為蔡女（36歲），檢警便依據此線索深入追查，竟查出在2019年時，由刑大偵辦一起暴力討債案件中，發現蔡女曾與死者交往，2人在當年3月一同前往台中七期某摩鐵過夜之後，陳男從此人間蒸發。

檢警還查出，蔡女曾從事酒店小姐，花名「佳佳」，與陳男有債務糾紛，在陳男死後還使用其手機傳假訊息給家屬，營造陳男還在世的假象，且工廠內的塑膠桶、水泥攪拌器等工具，都是蔡女一一購買，因此被認為涉有重嫌，雖蔡女始終否認殺害陳男，但所有間接證據都指向蔡與陳男之死有重大關係，檢方去年3月偵結，依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪嫌將她起訴。

經國民法庭連日審理，蔡女仍主張陳男非她所殺，堅稱「沒做的事情就是沒做」，被害家屬則淚訴蔡女害得他們家破人亡，遭遇極大的痛苦，至今還不敢把陳的死訊告訴他的十歲女兒，請求合議庭將她判處死刑；檢方則建議處有期徒刑25至27年。