　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神岡桶屍案！蛇蠍女殺男友「塑膠桶灌水泥封屍」　4罪判27年6月

▲▼ 。（圖／資料照）

▲神岡桶屍案今天判決出爐。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區某工廠於2022年驚傳桶屍案，失蹤4年的陳姓男子，被民眾發現陳屍一家工廠的塑膠桶中，還被灌滿水屍封屍，曾與他過從甚密的蔡姓前酒店小姐被列為案件的重大關係人，檢方以殺人等4項罪嫌起訴蔡女，全案從本周由國民法庭密集審理，被害家屬盼求死刑，檢方則求刑25至27年。今（8）日判決出爐，殺人罪部分判18年、褫奪公權10年；遺棄損壞屍體5年；電信罪3年；偽造文書2年，四罪合併判處27年6月，可上訴。

本案年份久遠，案情錯綜複雜，檢警並未掌握蔡女直接殺人證據，蔡女的辯護律師也針對檢察官無法說明蔡是如何殺人、在何處殺人，請求合議庭判她無罪；在無罪推定原則下，國民法官會如何下判斷，是外界焦點，本案也被認為是目前為止，難度最高的國民法官案件。

2022年10月26日，有民眾在神岡區某鐵皮工廠發現，1名男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋，再塞進塑膠桶中灌入水泥，警方查出死者是失蹤4年的陳姓男子，進一步調查得知廠房承租人為蔡女（36歲），檢警便依據此線索深入追查，竟查出在2019年時，由刑大偵辦一起暴力討債案件中，發現蔡女曾與死者交往，2人在當年3月一同前往台中七期某摩鐵過夜之後，陳男從此人間蒸發。

檢警還查出，蔡女曾從事酒店小姐，花名「佳佳」，與陳男有債務糾紛，在陳男死後還使用其手機傳假訊息給家屬，營造陳男還在世的假象，且工廠內的塑膠桶、水泥攪拌器等工具，都是蔡女一一購買，因此被認為涉有重嫌，雖蔡女始終否認殺害陳男，但所有間接證據都指向蔡與陳男之死有重大關係，檢方去年3月偵結，依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪嫌將她起訴。

經國民法庭連日審理，蔡女仍主張陳男非她所殺，堅稱「沒做的事情就是沒做」，被害家屬則淚訴蔡女害得他們家破人亡，遭遇極大的痛苦，至今還不敢把陳的死訊告訴他的十歲女兒，請求合議庭將她判處死刑；檢方則建議處有期徒刑25至27年。

ET快訊
「台海遇襲」因應計畫賣給中國　美軍官遭逮捕
加味鹹酥雞！女店員「狂挖鼻孔」沒洗手　客人全吃下肚
何如芸突悲痛發文「愛你爸爸」！有一天我們會在天堂相見
人妻狂健身！教練不戴套「喜歡在寶貝嘴裡出來」
短裙妹飆車炫技「小褲褲露出來」　網友：無法專心開車
國小畢旅6師生上吐下瀉！　疑食物中毒
每天爽挖耳朵！10年後醫告知「罹癌了」
鳥山明病逝！醫揭「急性硬腦膜下血腫」少見　3可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林秉樞最新下場曝！暴打高嘉瑜犯13罪行　法院裁定要關2年9月

藏毒拒檢！花蓮30歲男「撞2車釀4傷」　棄車赤腳狂奔跑了

快訊／與黃嘉千隔空互槓！夏克立今現身法院開庭：婦女節快樂

北市國小畢旅變調！6師生上吐下瀉疑食物中毒　急奔嘉基就醫

他賣卡通毒咖啡包「還親送到家」　搜出179顆...辯：身心科藥物

快訊／嘉義機車追撞農用曳引機！　騎士重傷搶救30分鐘不治

軟爛男要小女友下海！誆媽媽生病需錢願獻身　2男遭設局仙人跳

神岡桶屍案！蛇蠍女殺男友「塑膠桶灌水泥封屍」　4罪判27年6月

淡水男開車撞人行道側翻路中　駕駛嚇壞自脫困：精神不濟釀禍

嘉義三合院深夜大火！濃煙狂竄延燒200平方公尺　幸無人傷亡

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

林秉樞最新下場曝！暴打高嘉瑜犯13罪行　法院裁定要關2年9月

藏毒拒檢！花蓮30歲男「撞2車釀4傷」　棄車赤腳狂奔跑了

快訊／與黃嘉千隔空互槓！夏克立今現身法院開庭：婦女節快樂

北市國小畢旅變調！6師生上吐下瀉疑食物中毒　急奔嘉基就醫

他賣卡通毒咖啡包「還親送到家」　搜出179顆...辯：身心科藥物

快訊／嘉義機車追撞農用曳引機！　騎士重傷搶救30分鐘不治

軟爛男要小女友下海！誆媽媽生病需錢願獻身　2男遭設局仙人跳

神岡桶屍案！蛇蠍女殺男友「塑膠桶灌水泥封屍」　4罪判27年6月

淡水男開車撞人行道側翻路中　駕駛嚇壞自脫困：精神不濟釀禍

嘉義三合院深夜大火！濃煙狂竄延燒200平方公尺　幸無人傷亡

婦女節翻轉女力國際論壇　台南市社會局邀越南公衛學者交流婦女政策

她吃1食物…男友驚「下面變非常臭」！全場點頭：真的會想吐

林秉樞最新下場曝！暴打高嘉瑜犯13罪行　法院裁定要關2年9月

「現代月老」天命孤星20次相親都失敗　華麗轉身7年促成346對夫妻

消失歌壇18年！　丁文琪親吐「背後內幕」認：身體冒1疾病

鄰居夫妻「為了科技業兒子」賣房改租屋！他心酸：很不捨

布朗飆41分成空響！　約基奇32分大三元率金塊本季雙殺塞爾提克

加味鹹酥雞！女店員「狂挖鼻孔」沒洗手　客人全吃下肚噁爆

快訊／味全龍公布大巨蛋開幕賽票價　最貴1880元

愛滋自我篩檢創6年新高！女性感染者「近半數」延遲診斷

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

嘉義某高中學生被打20多下巴掌　校方回應了

快訊／毒犯撞警落跑　深夜台中南屯逮到人

男闖紅燈連撞1死3傷　聊一半「詭異沉默」狂飆

無業男假扮AIT特工　騙倒反送中女孩

警專女涉開毒趴　又被爆疑似偷拍同學

陸軍下士飆速100釀2死1傷！遭汰除判刑

人妻偷吃健身教練！2分鐘高潮3次　夫怒告

即／新店1男2女遭陌生人持鋤頭襲擊　3路人送醫

獨／國小師撞違停併排「卸蝦貨車」身亡

快訊／女從國道三號汐止高架墜落亡

即／天母知名冰品店凌晨火警！警消救援中

更多熱門

相關新聞

520前不執行死刑　柯志恩指陳建仁：你送38個死刑犯給賴清德！

520前不執行死刑　柯志恩指陳建仁：你送38個死刑犯給賴清德！

距離520新舊交接僅剩2個多月，國民黨立委柯志恩今（8日）質詢時質問行政院長陳建仁，「你留給新任政府什麼？」還沒等陳建仁說完，柯志恩就說，「你送了38個死刑犯給他耶！」廢死如果是民進黨的神主牌，就勇敢說出來，不要以拖待變。

神岡桶屍案明宣判！家屬淚求死刑

神岡桶屍案明宣判！家屬淚求死刑

毒蟲發狂一刀砍死鄰居　二審改判12年

毒蟲發狂一刀砍死鄰居　二審改判12年

士檢註銷外逃要犯護照　狼醫硬上少女10次正面照曝

士檢註銷外逃要犯護照　狼醫硬上少女10次正面照曝

人妻被家暴找男公關陪　醋夫衝包廂反被捅死

人妻被家暴找男公關陪　醋夫衝包廂反被捅死

關鍵字：

神岡桶屍殺人棄屍蛇蠍女酒店開庭國民法官死刑無罪判決

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

明最冷！　下波「全台雨更大」

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面