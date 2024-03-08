520前不執行死刑　柯志恩指陳建仁：你送38個死刑犯給賴清德！

▲立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

距離520政權交接僅剩2個多月，國民黨立委柯志恩今（8日）質詢行政院長陳建仁，「你留給新任政府什麼？」還沒等陳建仁說完，柯志恩就說，「你送了38個死刑犯給他耶！」廢死如果是民進黨的神主牌，就勇敢說出來，不要以拖待變。

立法院今天邀請陳建仁備詢，柯志恩提到，陳建仁是總統蔡英文任內最後一任行政院長，要為蔡英文留下什麼，又要把什麼交給新任總統賴清德？

陳建仁回答，民進黨政府執政這幾年，不管是國防、外交、經濟、防疫成果上確實是全世界有目共睹，未來也是民進黨政府繼續執政，蔡英文要接棒給賴清德，這4年來有很好的密切溝通，所以一定會持續發展福國利民政策。

柯志恩追問，過去蔡英文8年執行幾次死刑？準備把多少死刑犯交給新任總統？陳建仁回應，印象中執行過2次。柯志恩問，「你在520之前還會執行死刑嗎？」陳建仁說，目前沒有這樣的規劃，而且很多死刑案還在等大法官的釋憲。

柯志恩說，這就是問題所在，為什麼執政8年卻要在4月23日針對大法官進行答辯？為什麼要送新任總統38位死刑犯？這些被三審定讞的死刑犯大多「不想死」，但被害人也不想死，這是司法正義，政府卻不斷配合一些民間團體，他們不斷透過釋憲、再審等之類的，難道這些三審定讞的法官都是亂判嗎？柯志恩再說，台灣民意高達8成支持執行死刑，為什麼要留下這些爛攤子給賴清德？「你送了38個死刑犯給他耶！」

陳建仁回應，每一個人對死刑的看法不一樣，每一個人的人權保障也是很重要，而這件事情大法官何時釋憲也是大法官決定，在司法獨立的情況下，完全尊重憲法法庭。

柯志恩說，廢死如果是民進黨的神主牌，建議勇敢地說出來，不要以拖待變，把廢死配套好好說出來，不然你就是留給新政府38個死刑犯！