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社會 社會焦點 保障人權

神岡桶屍案明宣判！幼女不知父慘死　蛇蠍女仍1句：我沒做

▲▼ 。（圖／資料照）

▲蔡女涉有殺人重嫌，死者家屬痛訴求處死刑。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區一處工廠2022年間發生一起案情錯綜複雜的桶屍案，1名失蹤4年的陳姓男子遺體被民眾發現封存在塑膠桶內，調查人員發現曾任酒店小姐的蔡姓女子涉有殺人重嫌，檢方聲押獲准並將她起訴後，台中地方法院以國民法官程序審理。全案今（7）日進行科刑辯論，被害家屬痛訴陳男之死造成他們極大痛苦，盼對蔡女求處死刑；蔡女則主張自己無罪，聲稱「沒做的事情就是沒做」，全案將於明天下午2時宣判。

2022年10月26日，有民眾在神岡區某鐵皮工廠發現，1名男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋，再塞進塑膠桶中灌入水泥，警方查出死者是失蹤4年的陳姓男子，進一步調查得知廠房承租人為蔡女（36歲），檢警便依據此線索深入追查，竟查出在2019年時，由刑大偵辦一起暴力討債案件中，發現蔡女與死者過從甚密，2人在當年3月一同前往台中七期某摩鐵過夜之後，陳男從此人間蒸發。

檢警還查出，蔡女曾從事酒店小姐，花名「佳佳」，與陳男有債務糾紛，在陳男死後還使用其手機傳假訊息給家屬，營造陳男還在世的假象，且工廠內的塑膠桶、水泥攪拌器等工具，都是蔡女一一購買，因此被認為涉有重嫌，檢方去年3月偵結，依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪嫌將她起訴，而被押期間，蔡女矢口否認涉案。由於年份久遠、案情複雜，此案被認為是目前難度最高的國民法官案件。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲神岡一處工廠民眾發現陳男被封屍在塑膠桶中。（圖／資料照）

陳男胞妹今日出庭表示，從案發至今，一直不敢把哥哥的死訊告訴10歲的姪女，姪女仍每天期盼父親回家。胞妹說，沒告知的理由有二，其一是不願看到姪女傷心，第二則是姪女與蔡女互動良好，還會喚她叫「佳佳阿姨」，若年幼的姪女得知殺害父親的竟是蔡女，心靈會嚴重受創。

胞妹淚訴，蔡女害得他們家破人亡，遭遇極大的痛苦，請求合議庭將她判處死刑；檢方則建議處有期徒刑25至27年。

蔡女表示，發生此案她很遺憾，盼家屬節哀，不過「沒做的事情就是沒做」，希望司法還她公道。

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