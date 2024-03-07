「違憲」不僅政治攻防口號　黃揚明：綠營提釋憲恐成日常行動

▲資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）



記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨立院黨團、民眾黨團近日提出國會改革版本，民進黨團幹事長吳思瑤批評，國會改革非國會擴權，非常遺憾藍白兩黨都提出違憲、反民主，更讓社會難以接受的法案。資深媒體人黃揚明分析，在這屆國會席次居於劣勢的狀況下，「違憲」不僅是政治攻防的口號而已，未來對立法院已通過的法案，民進黨提出釋憲更可能成為日常的具體行動。

黃揚明7日表示，「違憲」大概是本屆民進黨立委最愛掛在嘴邊的文字，在野黨提的國會改革違憲、提案成立調閱小組違憲、提案修總統選制也違憲。

黃揚明說，民進黨對中華民國憲法的態度，在「正常國家決議文」中提及，「應以『台灣』的名義申請加入聯合國、世界衛生組織等國際組織，且早日完成台灣正名，制定新憲法，在適當時機舉行公民投票，以彰顯台灣為主權獨立的國家」、「民主進步黨認為，台灣要隨著時代進步，擺脫強權的宰制與不合理制度的束縛，積極追求正名、制憲、加入聯合國、落實轉型正義與建立台灣主體性，團結一致建立一個正常而偉大的民主國家。」

黃揚明指出，民進黨從否定的「制憲」，到遵循現今憲政體制的主張「違憲」，是很有趣的對比。不過對民進黨團而言，在這屆國會席次居於劣勢的狀況下，「違憲」不僅是政治攻防的口號而已，未來對立法院已通過的法案提出釋憲更可能成為日常的具體行動。

黃揚明質疑，若在野黨主張的《立法院職權行使法》修法將邀請總統赴立院國情報告的制度，改為比照行政院長總質詢的即問即答，民進黨團是否可能立即提出釋憲？現今立委提出釋憲門檻為立委總席次的4分之1，即29席，屆時，即使總統當選人賴清德上任後，在野黨提案邀賴國情報告，執政黨也可以用相關法制「聲請釋憲中」為由，暫緩前往立法院國情報告。

至於現在15位大法官全由總統蔡英文提名、民進黨多數席次的國會同意這事，黃揚明強調，只能說是制度設計讓執政黨能「超前部署」了。