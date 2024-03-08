港湖區「寒流深夜斷瓦斯」民眾哭洗冷水澡　蔣萬安：必須提出補償方案

▲蔣萬安出席2024台北玫瑰展開幕式。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市內湖、南港地區7日深夜突然發生瓦斯斷供，起因在於欣湖天然氣公司在進行整壓站的管線工程未事先預告，也未向市府通報，導致不少民眾要在寒流之際洗冷水澡。對此，台北市長蔣萬安8日表示，會針對受到影響的市民朋友補償瓦斯費用，並提出精進與完整的改善方案。

蔣萬安說，昨天晚上在內湖還有部分南港地區，有許多民衆有反應突然在家裡天然瓦斯停止供應，在夜間要使用熱水沒辦法使用。當下第一時間產發局就有即刻回報，初步瞭解是因爲欣湖天然氣公司正在進行安康減壓站的管線工程，所以在進行當中，「它們卻沒有事先跟產發局做申請、通報，也沒有做預告」。

蔣萬安說，當下即刻依照之前修正後的緊急應變機制還有通報SOP，第一時間要求產發局以恢復供氣爲優先，同時跨局處首長也在輿情通報的群組裡做橫向聯繫。同步、即刻在確認相關的進度跟狀況，在我的臉書、在台北市府的官方LINE，以及我是台北人的粉專來發布訊息讓所有民衆知道。

「當然我們陸陸續續恢復供氣之後，我也要求產發局長在半夜到現場來確認沒有公安問題。」蔣萬安說，更重要的是，必須要求要查明真相、釐清相關的責任，所以今天早上產發局就召開跨局處相關檢討會議，同時也要求欣湖天然氣公司必須到場做完整的說明。

針對檢討會議結論，蔣萬安說，第一，對於整個這一次相關施工作業的SOP進行檢討並說明；第二，爲何這一次的施工作業並沒有提前申請、通報以及預告，當然也必須要提出最快速、方便的補償方式。對於這一次受到影響的市民朋友，相關瓦斯費用的補償同樣的必須提出精進跟完整的改善方案，所以相關的後續處理都會持續追蹤，並隨時將更新的訊息對外公布。