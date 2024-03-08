寒流卻洗冷水澡！港湖突停供瓦斯　蔣萬安深夜急回：陸續恢復中

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

強烈大陸冷氣團來襲，但台北市內湖、南港區7日深夜卻傳出多處瓦斯無預警停氣消息，諸多網友在社群網站上熱議，表示洗澡洗到一半突然沒熱水。對此，台北市長蔣萬安8日深夜緊急回應，此為安康站進行施工，導致影響內湖區瓦斯供應，目前已陸續恢復供氣。

面對7至8日深夜台北市內湖、南港地區傳出忽然停止供應瓦斯一事，蔣萬安8日深夜12時35分透過臉書表示，經與欣湖瓦斯公司確認，為安康站進行施工導致影響內湖區瓦斯供應，目前已陸續恢復供氣，市府將持續監控，以全面恢復供氣為優先；用戶端若有使用微電腦瓦斯表的閃紅燈，可按到底後放開，約5分鐘後即可恢復正常。

▲內湖、南港區域7日深夜無預警瓦斯斷供。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）

有網友7日晚間11時32分於PTT發出「台北內湖瓦斯完全失效了」文章，提及洗澡洗到一半突然沒熱水，衣服還沒穿，發現瓦斯表快速空轉，但瓦斯爐、熱水器全部故障。此外，許多內湖人的FB臉書社團也紛紛表示「突然沒有瓦斯了」，且受影響範圍包括南港、內湖。

民眾黨台北市議員陳宥丞7日深夜於臉書表示，瓦斯管線維修本屬例行性工程，卻發生離譜無預警大規模斷氣，市民非但無法主動聯繫，連市府第一時間也得四處探究原因，「若發生重大公安問題，緊急應變如此慢半拍，後果難以想像！」本次斷氣相關因應作為、改善方案甚至補償方式，瓦斯公司必須提供檢討報告，產發局也應至議會進行報告。

國民黨台北市議員李明賢也發文指出，今天寒流來襲，深夜11時多低溫只有13度，結果許多內湖民眾（麗山街、環山路）來電說「突然沒瓦斯」，「這種天氣洗冷水澡，要繼續洗下去嗎？」瓦斯突然斷供，根本是一場災難，自己晚間電話也接到爆，自己要求欣湖瓦斯立即查明故障原因，確保線路安全，「總不能讓民眾在寒流洗冷水澡，這真是會要人命呀！」

李明賢補充道，自己已經聯繫台北市產發局長陳俊安，要求欣湖瓦斯立即檢測並恢復瓦斯供應，目前初步查出是安康站管線施工影響，預期深夜12點前後恢復瓦斯供應，但產發局事前並未收到相關訊息，產發局震怒也會查處原因，不排除會懲處失職人員，自己則要求查明真相原因，給民眾一個交代。