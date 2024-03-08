北市調查港湖瓦斯斷供事件　綠議員盼：扣減受影響戶基本費或給補償

▲民進黨台北市議員何孟樺。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市內湖、南港地區昨日晚間發生大規模瓦斯斷供事件，導致許多民眾在寒夜中，陷入無熱水可用的困境。對此，民進黨議員何孟樺今（7日）表示，北市府應要求欣湖天然氣公司研擬例外賠償方案，給予受影響戶賠償，或扣減其基本費，並呼籲，北市府要啟動全面性的調查。與此同時，北市府則公布初步調查，確認該事件與安康站管線更新工程有關，後續也將進一步釐清責任歸屬。

何孟樺提到，凌晨市府向她回報供氣恢復後，她還是有接獲民眾跟她反映瓦斯尚未恢復，所以團隊持續守夜、服務到凌晨4點，盡量解決大家的問題後才睡，但截至今天早上，依然有民眾無瓦斯可用。

何孟樺痛批，昨晚內湖、南港的體感溫度只有13到14度，如此天寒地凍，卻發生瓦斯停止供氣的荒謬情形，影響民眾生活甚鉅。「從前陣子的空汙慢半拍事件，到這次的瓦斯停供，台北市一再出現問題，已令許多市民質疑北市府是不是螺絲鬆了？督導失能置民眾於險境。」

此外，何孟樺指出，在《欣湖天然氣股份有限公司公用天然氣事業營業章程》中，載有因發生不可抗力或緊急事故而停止供氣之補償基準，而其它縣市的供氣公司，也有視影響民眾生活程度而例外賠償的案例。

因此，何孟樺認為，除了要求北市府全面調查欣湖天然氣公司安康整壓站管線工程是否有設備故障、違反作業程序或《公用天然氣事業輸配氣設備施工規範》等相關法令規範的問題外，也要求欣湖天然氣公司研擬例外賠償方案，扣減受影響用戶的瓦斯基本費或給予相對補償。

北市府目前已完成初步調查，確認該事件與昨晚欣湖天然氣公司安康站管線更新工程有關。北市府說明，欣湖公司為了進行管線更新工程而關閉整壓站，導致內湖地區管網壓力下降，影響用戶瓦斯供應。

然而，北市府進一步說明，欣湖公司透過監測中心觀測到內湖地區管網急速下降，也立即中止汰換工程恢復安康整壓站進氣，並於今日凌晨10分左右回復管網正常壓力供氣。北市府強調，後續將持續監控欣湖公司，並釐清責任歸屬。