港湖無預警斷供瓦斯！　高嘉瑜開轟：蔣市府慢半拍讓市民受苦

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者陳家豪攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於台北市欣湖瓦斯公司昨日晚間無預警斷供瓦斯，造成港湖民眾怨聲四起。民進黨前立委高嘉瑜痛批，從北市一連串的天坑案、雙北救災應變機制失靈，到港湖半夜瓦斯斷供市府後知後覺，都突顯蔣市府團隊到現在還沒進入狀況，疲於收拾善後卻總是慢半拍，更令人擔心的是沒有找到問題的根源、無法對症下藥解決問題，苦的是台北市民。

高嘉瑜今日在臉書發文透露，昨晚寒流低溫來襲，內湖南港凌晨卻突然發生「瓦斯斷供」情形，許多民眾晚間洗澡洗到一半突然變成洗冷水澡，她也接到許多陳情抗議，緊急了解才知道是因為欣湖天然氣公司在夜間進行安康站管線更新工程，關閉部分管線，造成供氣壓力異常。

高嘉瑜指出，繼2月20日深坑大火事件，空汙隨風擴散雙北十二個行政區，影響數百萬人生活，雙北市府動作慢半拍、機制失靈，民眾聞了一晚惡臭，蔣萬安市府團隊到隔天早上才對外說明，環保局長甚至還因此辭職。昨晚港湖民眾也在毫無預警、寒流來襲卻沒熱水的情況下投訴無門，不僅欣湖瓦斯不接電話，北市府竟然也不知道欣湖瓦斯在進行管線施工，跟民眾一樣狀況外。

高嘉瑜開轟，事發後到現在，蔣萬安臉書發文完全沒有提及欣湖瓦斯施工事先沒預告，及造成港湖大規模停止供氣意外的疏失，還有後續如何究責、檢討及責任歸屬，只簡單幾句「持續監控」輕輕帶過。

高嘉瑜認為，北市一連串的天坑案、救災應變機制失靈，到港湖半夜瓦斯斷供市府後知後覺，都凸顯蔣市府團隊到現在還沒進入狀況，疲於收拾善後卻總是慢半拍，更令人擔心的是沒有找到問題的根源、無法對症下藥解決問題，苦的是台北市民，半夜發生事情卻找不到市府團隊，只能等慢半拍的蔣市長臉書慢慢更新。