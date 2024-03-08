寒流來襲⋯內湖、南港無預警「瓦斯斷供」　議員曝原因：管線施工影響

▲內湖、南港區域7日深夜無預警瓦斯斷供。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）

記者袁茵／台北報導

強烈大陸冷氣團來襲，但台北市內湖區7日深夜卻傳出多處瓦斯無預警停氣消息，諸多網友在社群網站上熱議，表示洗澡洗到一半突然沒熱水；對此，民眾黨台北市議員陳宥丞表示，居民反映瓦斯公司電話不通，已積極處理聯繫，國民黨台北市議員李明賢也說，初步了解是安康站管線施工影響，預計深夜12時以前恢復瓦斯供應。

有網友7日晚間11時32分於PTT發出「台北內湖瓦斯完全失效了」文章，提及洗澡洗到一半突然沒熱水，衣服還沒穿，發現瓦斯表快速空轉，但瓦斯爐、熱水器全部故障。此外，許多內湖人的FB臉書社團也紛紛表示「突然沒有瓦斯了」，且受影響範圍包括南港、內湖。

民眾黨台北市議員陳宥丞7日深夜於臉書提醒，內湖多處瓦斯無預警停氣，居民反映瓦斯公司電話不通，目前正積極處理聯繫，請大家也留言居住地是否有正常供氣。

國民黨台北市議員李明賢也發文指出，今天寒流來襲，深夜11時多低溫只有13度，結果許多內湖民眾（麗山街、環山路）來電說「突然沒瓦斯」，「這種天氣洗冷水澡，要繼續洗下去嗎？」瓦斯突然斷供，根本是一場災難，自己晚間電話也接到爆，自己要求欣湖瓦斯立即查明故障原因，確保線路安全，「總不能讓民眾在寒流洗冷水澡，這真是會要人命呀！」

隨後，李明賢也補充道，有關欣湖瓦斯7日深夜無預期斷供，辦公室已經聯繫產發局長陳俊安，要求欣湖瓦斯立即檢測並恢復瓦斯供應，目前初步查出是安康站管線施工影響，預期深夜12點前後恢復瓦斯供應，但產發局事前並未收到相關訊息，產發局震怒也會查處原因，不排除會懲處失職人員，自己則要求查明真相原因，給民眾一個交代。