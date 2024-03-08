寒流來竟洗冷水澡！瓦斯斷供沒預告　欣湖瓦斯補償3日瓦斯費

▲內湖、南港區域7日深夜無預警瓦斯斷供。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）



記者陳家祥／台北報導

台北市內湖、南港地區7日深夜突然發生瓦斯斷氣，起因在於欣湖天然氣公司在進行整壓站的管線工程未事先預告，也未向市府通報，導致不少民眾要在寒流之際洗冷水澡。對此，台北市產發局8日表示，已要求欣湖天然氣公司，除依公司章程扣減1日基本費補償內湖區用戶，再增加2日基本費補償，合計共補償3日的瓦斯費，併入下期帳單扣減。

產發局表示，7日晚間，欣湖天然氣公司進行安康站管線更新工程，施工過程導致供氣異常，已於今日凌晨零點10分左右管網供氣壓力回復正常。今早產業局即召開檢討會議，同時也要求欣湖天然氣公司到市府說明昨日進行安康整壓站的管線工程，沒有事先跟市民做預告。

產發局表示，市府昨晚接獲民眾1999、消防局通報後即刻緊急應變，由局長趕至安康工程現場了解欣湖恢復正常管網供氣進度，也要求欣湖公司對這次受到影響的用戶提供補償，並提出精進方案。

為免這類事件再度發生，產發局要求欣湖天然氣公司應避免低溫時段施工造成用戶端瓦斯壓力不足、無法洗澡困擾；施工前應透過媒體、網站、跑馬燈等公告相關施工影響範圍以利用戶因應；未來也需持續宣導用戶熟悉微電腦瓦斯錶自行復歸程序，必要時，瓦斯公司需增加人力協助用戶復歸。

針對昨晚用戶不便損失之權益，產發局要求欣湖公司除依公司章程扣減一日基本費補償內湖區用戶，再增加二日基本費補償，併入下期帳單扣減瓦斯費。針對欣湖公司未按照能源署原核定汰換工期完工，涉及天然氣事業法管理部份，也將在後續調查完竣後，依法予以辦理。

產發局提醒，民眾若無法使用瓦斯，可以重新設定用戶家微電腦瓦斯表復歸。如瓦斯低壓，錶會自動遮斷瓦斯確保用戶安全閃紅燈警示，用戶可將黑色螺帽打開，按鍵按到底，放掉之後，約5分鐘即可恢復供氣（紅色閃燈即熄滅）。或是撥打欣湖天然氣公司專線尋求協助。