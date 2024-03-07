入職不到2年女員販毒「今缺席考績會」　社會局長：平常工作表現平和

▲台北市社會局針對涉毒同仁召開考績會，局長姚淑文受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府社會局一名年約30歲的劉姓女科員，涉嫌與毒蟲周姓男友合作販賣二級毒品大麻，甚至在市府大樓內公然交易，北市府7日下午2時召開考績會，要求劉員出席陳述、申辯，但截至下午2時30分皆未到場。面對該女職員平時表現狀況，台北市社會局長姚淑文表示，該職員出勤或各項狀況，都在一定的平和範圍內，確實對此事感到訝異。

面對社會局老人福利科的劉姓女科員在市府大樓販毒，台北市長蔣萬安7日下令，全力配合檢方偵辦、勿枉勿縱，一旦事證明確，一定嚴懲嚴辦，絕不寬貸、絕不護短；自己6日已要求社會局將同仁移送懲戒委員會，7日就會召開考績會，如果當事人出面說明，依法最重兩大過免職處分，如果沒出面說明，那依據相關規定也是即刻停職處分。

而社會局也於下午2時召開考績委員會，並聯繫該員出席陳述以及申辯。但據了解，一大早社會局就派員到女科員家轉達此消息，並且有稍微與家人進行溝通，但仍未知女科員是否會出席，社會局內定調倘若劉女未出席，考績委員會則會等到下午3時30分左右再做最終決定，但依照流程，應會再擇期召開一次考績委員會邀女科員到場申辯。

▲台北市社會局針對涉毒同仁召開考績會，局長姚淑文受贈「大麻的真相」一書。（圖／記者林敬旻攝，下同）

面對7日下午考績委員會即將展開，台北市議員曾獻瑩特別前來社會局送「大麻的真相」書籍，由社會局長姚淑文出面收下。姚淑文表示，此案畢竟是市府個別案件，對於年輕同仁犯這樣的問題，其實社會局是深感遺憾的，「我們一向照顧許多人，或許同仁也背負很多沈重壓力，但面對所有問題，在無處可處理狀況下走向這條路，我想除了應該被咎責檢討以外，更重要的是如何面對同仁壓力，甚至各式各樣問題跟協助之下，應該建立一個更好的機制來處理。」

姚淑文提及，社會局一向照顧他人，承受了許多他人的憤怒，所以也藉此告知市民，其實台北市有很多公務員非常認真努力為市民服務，「我們希望今天這樣的挫折，不應該是讓所有市民對市府整個信任大打折扣，應該整個共同努力，讓人民相信我們，其實我們一直都很努力。」

姚淑文指出，女科員畢竟是他們的同仁，有這樣的犯錯，未來還是需要被支持與被協助，也懇請市民給予劉女這樣的機會，「我們會依法辦理，但也希望能提供更多私下支持，也請媒體跟市民朋友，給所有年輕孩子更多鼓勵。」

至於該職員平時工作表現為何，是否有些異常？姚淑文說，對於這件事情上，「我們真的非常訝異。」因為無論同仁的出勤或各項狀況上來講，都還是在一定的平和範圍內，「我想難免人會有一點小疏失，但是在整件事情過程中，確實讓我們無法去掌握，我們確實對這件事情感到訝異，我們是真的不知情的。」

媒體追問，女員工平時與其他同仁相處狀況為何？姚淑文回應，同仁之間有一定的互動，但對方也有個人生活，其他部分不是很了解，畢竟不是一位來科內工作很久的同仁，應該入職不到兩年。