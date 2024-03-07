　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

販毒女科員若到考績會最重免職　缺席卻可「領半薪」？北市回應了

▲台北市社會局針對涉毒同仁召開考績會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市社會局針對涉毒同仁召開考績會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府社會局劉姓女科員涉嫌與周姓男友合作販賣二級毒品大麻，且在市府大樓內交易，使北市府7日下午2時召開考績會，台北市長蔣萬安揚言，劉員若出面，依法最重2大過免職，若沒出面則即刻停職；但截至下午2時30分劉員皆未出席考績會。面對「停職」仍可拿半薪，社會局長姚淑文解釋，考績委員會應會做最好的處理。

面對社會局老人福利科的劉姓女科員在市府大樓販毒，蔣萬安7日下令，全力配合檢方偵辦、勿枉勿縱，一旦事證明確，一定嚴懲嚴辦，絕不寬待、絕不護短；自己6日已要求社會局將同仁移送懲戒委員會，7日就會召開考績會，如果當事人出面說明，依法最重兩大過免職處分，如果沒出面說明，那依據相關規定也是即刻停職處分。

而社會局也於下午2時召開考績委員會，並聯繫該員出席陳述以及申辯。但據了解，一大早社會局就派員到女科員家轉達此消息，並且有稍微與家人進行溝通，但仍未知女科員是否會出席，社會局內定調倘若劉女未出席，考績委員會則會等到下午3時30分左右再做最終決定，但依照流程，應會再擇期召開一次考績委員會邀女科員到場申辯。

被問到7日蔣萬安有無下達何種指令？姚淑文回應，對於蔣萬安來說，當然是感到很遺憾，同仁為什麼會發生這樣一件事情，第二是希望了解整體後續的行政處理機制，另外蔣萬安也尊重考績委員在一定合法合理範圍內，所做的任何一個考績決策，現在考績委員也正在處理中。

針對劉員究竟是否會親自出席考績會，或是委託律師？姚淑文說，目前將資訊送達後，對於劉員個人會不會到考績會或委託律師，目前尚不了解，就等待考績委員決議；社會局一定想辦法聯絡上劉員與其家人轉知此事，但當事人的決定權則予以尊重。

▲台北市社會局針對涉毒同仁召開考績會，社福單位贈花力挺局長。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市社會局針對涉毒同仁召開考績會，社福單位贈花力挺局長。（圖／記者林敬旻攝）

至於蔣萬安稱劉員到場的話，最重處2大過免職處分，沒到場則即刻停職一事，姚淑文說明，根據《公務人員考績法》規定，所有程序都應尊重當事人，對方有申訴的權利，如果當事人在此情況下，沒有辦法到場做陳述，那停職處分可能是選項之一，並移付考績懲戒；若當事人在時間內能到場說明，當然也有可能會達到免職處份，考績委員會應該會做好的處理。

而關於「免職」與「停職」差異，姚淑文回應，停職是指暫停此職務、不能執行該職務，免職的話則是連公務員資格都失去。媒體追問，「停職」是否還會持續給半薪？姚淑文坦言，「停職」的話，確實在接受調查期間會有半薪，但會等候司法調查結果，能夠讓市府有更明確的處理方向。

不過，姚淑文也喊話，女科員畢竟是他們的同仁，犯了這樣的錯，未來還是需要被支持與被協助，也懇請市民給予劉女這樣的機會，「我們會依法辦理，但也希望能提供更多私下支持，也請媒體跟市民朋友，給所有年輕孩子更多鼓勵。」

▼局長姚淑文受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市社會局針對涉毒同仁召開考績會，局長姚淑文受訪。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
周曉涵情慾戲被外婆嫌「丟臉丟到外國」！當場失控爆哭
羅智強質詢狂丟問題不給答　邱太三終於獲准講話「羅卻跑了」
販毒女科員考績會缺席！可「續領半薪」？　北市回應了
草莓價格大跳水！　學童樂翻：每人可拿好多顆
炎亞綸新劇「2人墜谷亡」！　導演、製作人遭判刑
快訊／高雄市跟進了！　擴大禁用辣椒粉、咖哩粉3個月
他在系群留言：我去板南線隨機砍人！　男大生慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強質詢狂丟問題不給答　邱太三終於獲准講話「羅卻跑了」

販毒女科員若到考績會最重免職　缺席卻可「領半薪」？北市回應了

傳診所掛號費漲至170到500元之間　侯友宜提醒：調整程序要做好

入職不到2年女員販毒「今缺席考績會」　社會局長：平常工作表現平和

「蘇丹紅」爆不完　國民黨團轟政府：把關不力！消極不作為

朱立倫批綠製造問題　民進黨3問反擊：同意把海巡送中？

蘇貞昌助攻選新北市長？　蘇巧慧：相信民進黨會推出最好人選

藍綠都罵！桃機歲修導致航班大亂　允諾「兩週內提出檢討報告」

又有立委收炸彈恐嚇信！　王美惠：用陳其邁名義要求匯款2千萬

中共軍費增7.2％、報告刪「和平」增動武可能？　學者：過度解讀

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

羅智強質詢狂丟問題不給答　邱太三終於獲准講話「羅卻跑了」

販毒女科員若到考績會最重免職　缺席卻可「領半薪」？北市回應了

傳診所掛號費漲至170到500元之間　侯友宜提醒：調整程序要做好

入職不到2年女員販毒「今缺席考績會」　社會局長：平常工作表現平和

「蘇丹紅」爆不完　國民黨團轟政府：把關不力！消極不作為

朱立倫批綠製造問題　民進黨3問反擊：同意把海巡送中？

蘇貞昌助攻選新北市長？　蘇巧慧：相信民進黨會推出最好人選

藍綠都罵！桃機歲修導致航班大亂　允諾「兩週內提出檢討報告」

又有立委收炸彈恐嚇信！　王美惠：用陳其邁名義要求匯款2千萬

中共軍費增7.2％、報告刪「和平」增動武可能？　學者：過度解讀

大咖出馬　Intel執行長Pat Gelsinger將於COMPUTEX發表主題演講

周曉涵當場失控爆哭！被外婆嫌《商魂》情慾床戲「丟臉丟到外國去」

消基會反對取消掛號費參考範圍　全勞總：衛福部長下台負責

演員身價太高「製作方收益陷窘境」！　影商：好劇本都被OTT搜刮走

「卑南家屋故事」環境教育活動　開放網路免費報名

Karina甜酷私服穿搭讓人一見鍾情！鄰家休閒、小性感穩穩拿捏

羅智強質詢狂丟問題不給答　邱太三終於獲准講話「羅卻跑了」

27歲護理師「母胎單身」難脫單？過來人揭4關鍵原因：很難走下去

台東地熱能專家學者會議　共策部落再生能源永續藍圖

打完靶回營區！國軍吉普車山區遭追尾　自小客車頭爛毀畫面曝

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

政治熱門新聞

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

行政院要查了！掛號費取消上限傳大漲　陳建仁指示調查有無聯合哄抬

郭正亮預測盧秀燕選黨主席：一定贏

快訊／在市府公然販毒　北市2點召開考績會「邀女科員出面申辯」

誰接新閣揆？　郭正亮分析：搞不好賴清德比較需要「溫一點的」

媒體爆總統府憲兵自戕前3天3夜沒睡　邱國正回應了

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

林國成抱不平　唐鳳認有政治壓力

臉書IG當機2小時！議員要Meta提回饋補償措施

幕後／賴清德內閣估最快4月底浮出檯面　3原則放慢人事佈局節奏

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

林俊憲譙唐鳳管抖音　「看不到效果」

陸船翻覆案立院攻防　 黃揚明分析： 藍白中了管碧玲的計

邱國正怒斥投共上校「無恥、可恥」　願配合修法嚴懲：這口氣嚥不下

更多熱門

相關新聞

女員販毒　社會局長：工作表現平和

女員販毒　社會局長：工作表現平和

台北市政府社會局一名年約30歲的劉姓女科員，涉嫌與毒蟲周姓男友合作販賣二級毒品大麻，甚至在市府大樓內公然交易，北市府7日下午2時召開考績會，要求劉員出席陳述、申辯，但截至下午2時30分皆未到場。面對該女職員平時表現狀況，台北市社會局長姚淑文表示，該職員出勤或各項狀況，都在一定的平和範圍內，確實對此事感到訝異。

女科員惹「大麻煩」　蔣萬安撂重話

女科員惹「大麻煩」　蔣萬安撂重話

即／北市府女科員涉販毒　和男友同聲喊冤：只是自用

即／北市府女科員涉販毒　和男友同聲喊冤：只是自用

即／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

即／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

快訊／30歲女科員販毒　蔣萬安怒了

快訊／30歲女科員販毒　蔣萬安怒了

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安姚淑文社會局

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

iPhone舊換新價格更新　旗艦機大跌3000元

更多

最夯影音

更多
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面