販毒女科員若到考績會最重免職　缺席卻可「領半薪」？北市回應了

▲台北市社會局針對涉毒同仁召開考績會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府社會局劉姓女科員涉嫌與周姓男友合作販賣二級毒品大麻，且在市府大樓內交易，使北市府7日下午2時召開考績會，台北市長蔣萬安揚言，劉員若出面，依法最重2大過免職，若沒出面則即刻停職；但截至下午2時30分劉員皆未出席考績會。面對「停職」仍可拿半薪，社會局長姚淑文解釋，考績委員會應會做最好的處理。

面對社會局老人福利科的劉姓女科員在市府大樓販毒，蔣萬安7日下令，全力配合檢方偵辦、勿枉勿縱，一旦事證明確，一定嚴懲嚴辦，絕不寬待、絕不護短；自己6日已要求社會局將同仁移送懲戒委員會，7日就會召開考績會，如果當事人出面說明，依法最重兩大過免職處分，如果沒出面說明，那依據相關規定也是即刻停職處分。

而社會局也於下午2時召開考績委員會，並聯繫該員出席陳述以及申辯。但據了解，一大早社會局就派員到女科員家轉達此消息，並且有稍微與家人進行溝通，但仍未知女科員是否會出席，社會局內定調倘若劉女未出席，考績委員會則會等到下午3時30分左右再做最終決定，但依照流程，應會再擇期召開一次考績委員會邀女科員到場申辯。

被問到7日蔣萬安有無下達何種指令？姚淑文回應，對於蔣萬安來說，當然是感到很遺憾，同仁為什麼會發生這樣一件事情，第二是希望了解整體後續的行政處理機制，另外蔣萬安也尊重考績委員在一定合法合理範圍內，所做的任何一個考績決策，現在考績委員也正在處理中。

針對劉員究竟是否會親自出席考績會，或是委託律師？姚淑文說，目前將資訊送達後，對於劉員個人會不會到考績會或委託律師，目前尚不了解，就等待考績委員決議；社會局一定想辦法聯絡上劉員與其家人轉知此事，但當事人的決定權則予以尊重。

▲台北市社會局針對涉毒同仁召開考績會，社福單位贈花力挺局長。（圖／記者林敬旻攝）

至於蔣萬安稱劉員到場的話，最重處2大過免職處分，沒到場則即刻停職一事，姚淑文說明，根據《公務人員考績法》規定，所有程序都應尊重當事人，對方有申訴的權利，如果當事人在此情況下，沒有辦法到場做陳述，那停職處分可能是選項之一，並移付考績懲戒；若當事人在時間內能到場說明，當然也有可能會達到免職處份，考績委員會應該會做好的處理。

而關於「免職」與「停職」差異，姚淑文回應，停職是指暫停此職務、不能執行該職務，免職的話則是連公務員資格都失去。媒體追問，「停職」是否還會持續給半薪？姚淑文坦言，「停職」的話，確實在接受調查期間會有半薪，但會等候司法調查結果，能夠讓市府有更明確的處理方向。

不過，姚淑文也喊話，女科員畢竟是他們的同仁，犯了這樣的錯，未來還是需要被支持與被協助，也懇請市民給予劉女這樣的機會，「我們會依法辦理，但也希望能提供更多私下支持，也請媒體跟市民朋友，給所有年輕孩子更多鼓勵。」

▼局長姚淑文受訪。（圖／記者林敬旻攝）