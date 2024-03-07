快訊／販毒女科員缺席考績會遭「停職」　北市：7天內再開會

▲台北市社會局長姚淑文於涉毒同仁考績會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府社會局一名年約30歲的劉姓女科員，涉嫌與毒蟲周姓男友合作販賣二級毒品大麻，甚至在市府大樓內公然交易，北市府7日下午2時召開考績會，要求劉員出席陳述、申辯，但截至下午3時30分皆未到場。社會局長姚淑文於考績委員會結束後出面轉述，將於含例假日的7天內擇期再開，但會先做停職處分，並依法交付懲戒法院審理。

面對劉女遲至第一次考績委員會結束後都未出席，姚淑文於會後受訪時表示，考績會已經會議結束，因為當事人沒出席，沒完成所謂陳述跟申辯程序，所以會再通知當事人，給予一個合理的時間擇期再開。

姚淑文指出，目前也將現有關鍵證據，依照《公務人員服務法》以及《公務員懲戒法》相關規範移付懲戒，並依職權先行停止其職務，這是以上目前整個考績會決議內容，目前會來簽所謂停職處分。

至於之後再開考績會的時間點為何？姚淑文回應，預計7天內含例假日再開考績會。媒體追問，會不會再度通知劉女到場，之後是否就有「免職」處分？姚淑文說，還是會繼續通知，今早已按照程序合法送達，後續會給予合理時間。

被問到若下次考績會仍缺席，後續處理方式為何？姚淑文提及，因為已經給予劉員充分的準備，若這樣的時間還是沒辦法前來，就會依照相關辦法進行；至於下次考績會結果，就尊重下次考績會的會議結論。