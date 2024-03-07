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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中交通局臉書賣房　民進黨：罔顧市民居住正義

▲▼吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對台中市交通局昨（6）日透過Facebook標售捷運聯開宅，民進黨發言人吳崢今（7）表示，交通局除了原業務還要斜槓兼賣掉蓋好的捷運宅，完全打響「燕子不動產」的名號，根據內政部統計，台中市政府過去5年已拋售市地5.3萬坪大賺504億，現在連就已經蓋好的捷運共構宅都要全部賣掉，不願意留做社會住宅，罔顧市民居住正義。

吳崢表示，台中市府明目張膽標售捷運宅，交通局聲稱標售聯開宅，是為了籌措捷運重置基金經費，但捷運資金缺口變大，不就是盧市府時代大幅變更捷運藍線路線跟站址，經費暴增633億的關係？如今讓公務機關被迫兼差成為房仲、房產銷售員，台中市府是想賺錢想瘋了嗎？

吳崢指出，近年來盧秀燕市長可說是台中的「土地殺手」，包含將北屯區太原段社宅用地賣給建商，導致台中市損失3,500戶社會住宅，以及將水湳創新產業園區青創基地、第13期大慶市地、第14期美和庄市地等用地出售，表面上看似為為市庫賺進大把鈔票，但被建商收購後的土地、樓地板，未來只會不斷疊加出更高的房價，「如果連市府都和建商聯手炒房，年輕人需要的居住正義究竟何在？」

吳崢說明，根據內政部統計，台中市政府過去5年已拋售市地5.3萬坪，總金額高達504億，台中市政府接連將手上的社宅用地、抵費地出售變現，內政部特地發文請市政府暫緩標售土地，考量將土地做為興建社會住宅儲備用地，可惜這樣的聲音盧市府大概是完全聽不進去，現在連就已經蓋好的捷運共構宅都要全部賣掉，不願意留做社會住宅。

吳崢表示，台中市去年是全國各縣市交通死傷人數第一，交通局本業尚待精進，如今又斜槓兼差賣屋，盧市長率領著市府上下同仁不斷出售市產，放任房價地價上漲，年輕人對居住正義的需求，台中市政府什麼時候才要回應？

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