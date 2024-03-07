女大生逛市場錢包不見　警一看監視器「傘偷的」全場笑出來

▲台中一名外籍女大生到第二市場買美食，誤以為錢包遭竊，結果是自己沒拿好，掉在雨傘裡面。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

在台中念書的一名馬來西亞籍的鍾姓女大生，2日帶家人到第二市場吃美食，結果買完知名紅茶後發現錢包不見了！以為被扒手盯上，趕緊到派出所報案。警方調閱監視器發現鍾女身邊沒有可疑人經過，最終發現竟是鍾女不慎把錢包掉進手裡的雨傘，錢包「遠在天邊，近在傘中」。

第一警分局大誠所2日9時許接獲一名女大生報案，鍾女向警方說，自己是從馬來西亞來台唸書，當早帶著來台觀光的家人吃美食，結果在第二市場買完紅茶後，竟發現錢包不翼而飛，且身上的包包都是開啟狀態，認為是遭扒走竊走錢包，趕緊將物品將給家人，獨自到派出所報案。

警方聽聞後不敢大意，認為據鍾女所稱內容，犯嫌可能還在第二市場內躲藏，馬上前往現場調閱監視器。

不過，員警左看右看，發現監視器裡，鍾女身邊都沒有可疑竊嫌，直到其中一支監視器還原真相。原來鍾女在購物時，將錢包夾在腋下，卻沒有夾好，結果錢包就順勢掉落，就正巧滑進鍾女手上拿的雨傘裡，家人也沒發現異狀。

鍾女跟家人都沒發現，還以為錢包不見了，結果錢包一直都在身邊，就連員警發現真相後都笑說「是雨傘偷走了！」，化解這場烏龍竊案。