妄想鄰居看不起他！毒蟲發狂一刀砍死鄰居　二審改判12年

▲台中高等法院。（圖／資料照）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名蔡姓男子因吸毒引發精神病，常出現幻聽及妄想性思考，前年4月他因自認遭王男看不起，竟埋伏在王男家門口，一看到對方出現隨即衝上前持刀猛刺，一刀命中要害，王當場倒地不起，送醫不治。一審法官依精神鑑定結果及符合自首條件，依殺人罪處蔡男徒刑14年，二審改判12年，民事部分，台中地院審理後，判蔡男應賠償家屬共679萬餘元。

判決指出，蔡男自認遭王男及鄰居看不起，因而萌生殺意，在案發前購買一把長33公分的料理刀，2022年4月16日晚間6時許，蔡男見王男騎機車返家，他趁王男在停車時，衝上前持刀攻擊，猛力刺入王男上背部，不僅切斷王男左側第3肋骨後，更傷及左胸腔、肺葉、主動脈，造成王左側氣胸血胸和左肺扁塌，倒地不起，因失血過多送醫不治，蔡男行兇後，隨即撥打110及119報警並坦承犯行及自首。

蔡男警訊時坦承殺人，「我本來要刺他（王男）30、40刀的，但我刺1刀他就倒了」、「我本來是要給他死」、「我是要一直刺到他一口氣」，不過審理時卻改口辯稱，僅是要嚇嚇被害人，且有拿捏力量，只有刺1刀，否認有殺人犯意。

一審法官勘查蔡男的精神鑑定報告，認為蔡男犯行時因受精神障礙影響，致其辨識自己行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低，符合刑法減刑規定，且蔡男犯案後自行報警，向警方喊：「我就是自首啊，你趕快來，他要死了！」，符合自首要件，依殺人罪判14年徒刑；二審台中高分院撤銷原判，改判蔡男12年徒刑。

民事部分，死者高齡8旬父母及2名兒子對蔡男求償879萬4329元，台中地院審理後，依醫療費、殯葬費、扶養費、精神慰撫金等部分，判蔡男應賠償4名家屬共679萬4329元，全案可上訴。