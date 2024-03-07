高雄「罷韓」餐廳4／10停業！全台首禁抖音　PO文：會再回來的

▲這家餐廳過去「禁抖音」，開出全台第一槍。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

因為禁抖音以及罷韓爆紅的高雄網紅餐廳宣布停業了！他們今天（7日）在臉書發出訊息，表示因為不堪長期虧損及客流量稀少，所以決定在4月10日結束營業。

業者在臉書發文表示，對這個決定非常遺憾，「不堪長期虧損及客流量稀少，所以我們決定在4月10日結束營業」！不過請大家放心，「會再回來的，而停業期間會完成過去希望全國走透透到每一家育幼院，煮海鮮粥給所有弱勢團體吃，來一趟全國走透透，把愛心傳遞到全國的每一個角落。」

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▲這家餐廳掛紅布條寫到：本店絕不使用進口！中國，韓國魚！（圖／翻攝臉書粉專）

他們也感性表示：「我們經歷過高雄市長的輪替，罷免，總統國會的過半及賴總統的當選！這一路一直與大家相伴打氣也很開心！但本店絕對是暫時休息！調整好會再一次重新出發！民主路上我們沒有缺席過也不會缺席！未來我們一定會在見面！但現在請應許我先下車！」

業者說再多的錢也扛不住每個月持續不斷虧損，「因為過去一直把新鮮食材帶給大家，也用平價份量十足的餐點供客人享用」，而如果有餐券的不要擔心，因為沒有期限，所以未來復業之後還可以繼續使用。

日本「壽司郎」遭到一名17歲高中生在店內舔醬油罐、口水沾輸送帶上的壽司，並拍攝成短影片上傳到網路，引發諸多爭議，造成壽司郎股價及商譽重挫，至今仍餘波蕩漾；這家網紅餐廳為防止模仿潮，開出全台第一槍宣布「手機下載抖音，禁止入內」，話題意外掀起熱烈討論。

業者也曾在2020年因為表態「反韓」，屢屢遭韓粉霸凌，甚至一名鄒姓韓粉竟於新聞下方留言「畜牲」等語。事後李姓負責人決定提告，而法院依公然侮辱罪，判鄒男罰金5000元，服勞役5日，可上訴。

▲高雄海鮮火鍋餐廳在臉書宣布營業到4月10日。（圖／記者吳世龍攝）



