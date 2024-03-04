5年被學生揍3次　國小師仍堅持「融合教育」：相互理解更可貴

▲北市某高中發生師生衝突事件，引發熱議。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

北市某高中一名特教生，在課堂間突然情緒失控，衝上講台對老師吐口水、怒飆髒話並出拳毆打，同學拍下衝突過程放上網路，引發熱議。親職教養專家趙逸帆表示，回想近5年在國小的任教生涯，他被學生揍了3次，但即便如此，仍支持「融合教育」，因為真正的相互理解要在融合教育的班級中才有可能實現。

趙逸帆指出，每次校園發生類似這種師生衝突，就會掀起特殊生是否要在普通班的論戰，回想這5年來，自己被學生揍了3次，一次是上課制止一名玩樂器的孩子，當下被打了一巴掌；一次是阻止同學上課爭執，被同學飛踹膝蓋，當下痛到跪了下來；一次是一名寫書法搞砸的女孩，用力捶他胸口近10下才冷靜下來。

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趙逸帆說，這些揍過我的孩子，現在回想起來，其實一點也不討厭他們，因為清楚他們的狀況，學生事後有跟老師道歉、家長也釋出善意。他認為，無論是特殊生、老師、一般學生或家長，都需要被理解、被尊重，而相互尊重前，應先相互理解，比起好好的上完一堂數學課、國語課更寶貴，也是落實真正的教育理念。

趙逸帆建議，親師生對於特教、融合教育的理解都需要加強，不能光靠政府的額外研習，應逐步成為校內必修課程；政府應盤點特教與輔導資源、經費使用狀況，是不是真的花在刀口上，應讓需要的人，真的受到幫助。此外，老師也要成長，無論年資多少，不斷學習做孩子榜樣；孩子們更要學習尊重老師，學習正向的表達情緒。