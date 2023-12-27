遺體全身傷！國二生學校墜亡「手遭螺絲起子貫穿」　家屬疑遭霸凌

▲遺體上佈滿傷口。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南商丘市一國中近日發生一起學生校內墜亡案件，引發社會的廣泛關注。家屬控訴，孩子去世後，學生才通知他們，並看到孩子遺體渾身是傷。死者表姐表示，弟弟手上被螺絲起子貫穿，腿上青紫，傷口露著骨頭，疑似遭受校園暴力。

據《上游新聞》報導，近日，多位網友表示，河南省商丘市寧陵縣一所學校，有學生在校內離奇死亡，此事引發熱議。

死者家屬楊女士表示，自己的堂弟楊某某今年14歲，在寧陵縣育華園學校念國二。弟弟去世後，學校才通知家屬，「看遺體時，發現孩子渾身都是傷，懷疑長期遭受校園暴力。」

她還表示，弟弟手上被螺絲起子貫穿，腿上青紫，傷口露著骨頭，疑似遭受校園暴力，但學校堅稱孩子是自己跳樓，「學校以前也有過類似情況。」她想不通，「弟弟性格一直挺好的，見誰都笑嘻嘻，為什麼會這樣。」

爺爺楊先生也稱，孩子父母不在家，12月24日接到學校老師電話說孩子在搶救。爺爺也表示，自己壓根沒進學校，到醫院後孩子就在醫院太平間了，「孩子身上有明傷，懷疑是被人毆打。」

12月26日，育華園學校一名老師表示，以權威發布為準，校領導正在處理此事。

7日早上，寧陵縣教育體育局通報稱，12月24日，寧陵縣育華園學校發生一學生死亡事件。事件發生後，縣委縣政府高度重視，立即成立由公安、教育、衛健等部門組成的聯合調查組。經調查，學生楊某某，是寧陵縣程樓鄉楊樓村人。當日早上6時04分，該校巡邏人員發現楊某某側臥在地上。6時05分，學校立即撥打120急救電話並報警。公安機關通過調取監控、走訪調查、現場勘驗、市縣兩級法醫檢驗，以及死者生前兩封遺書內容，認定楊某某為高空墜亡，排除刑事案件。目前，聯合調查組正在依法依規開展善後處理工作。

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