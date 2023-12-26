割頸案國中「校園暴力頻傳」掀裁撤傳聞　校長：不放棄每個孩子

▲校友透露，割頸案國中因風評差，一直有裁撤傳聞。（示意圖／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

新北市某高中附設國中三年級男學生，昨在校內遭另一名男同學以彈簧刀揮砍頸部、胸部多刀，命危送醫，至今仍未脫離險境，引發全台譁然，連偵辦員警也直呼離譜。一名在該國中學區任教的國小教師在網路發文直指，該學區有家庭失能、學習環境差兩大問題；還有校友透露，因學校風評差，這幾年一直有在討論裁撤國中部。該校校長表示，努力讓校園恢復平靜，不放棄每一個孩子。

一名自稱在該國中學區擔任國小教師的網友，昨在PTT貼文指出，該學區「家庭效能不彰」，班上有3分之1的小孩來自單親家庭，而且是會把單親當成藉口逃避問題的家長；其次是「學習環境差勁」，班上有情緒障礙學生控制不住揍同學，還有注意力不集中的上課爬來爬去，以及老師等退休完全不管學生，甚至有中低年級班導師，只要沒課人就回家睡覺，學校行政都丟給年輕人做，「在這樣的環境下，認真、乖巧的學生會發展多好？」

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還有畢業十多年的校友也說，學區內家庭素質落差很大，一直以來學校風氣就不好，校園暴力事件頻傳，但校方卻相當放任，3年前就曾傳出有學生在校內甩巴掌霸凌同學，校方竟對外說「只是同學間的嬉鬧」，因此這幾年傳出是否裁撤國中部的討論。

對此，該校校長回應，自己去年8月才到任，沒有聽聞過是否裁撤國中部的討論，身為教育人員的工作跟職責，就是營造溫馨友善的校園環境，不放棄每個孩子。他強調目前最重要的是祈禱受傷學生盡快脫離險境、恢復健康，其次是全力讓校園恢復寧靜、安全，穩定師生的心情，並啟動相關輔導諮商措施。至於事件發生過程，一切交由警方偵辦，學校會全力配合。