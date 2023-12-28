國三生遭刺殺！立委嘆「教師是最弱勢一方」　撂3點重話要檢討

▲新北一名國三被害學生遭割頸不治。（示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

新北某校園25日發生一名學生在校園遭同學持彈簧刀砍傷，經搶救後傷重不治，震驚社會。對此，民眾黨立委邱臣遠表示，現在教師在學校根本是最弱勢的一方，絕非透過單向強化學校責任、加重教育人員負擔就能解決校園暴力問題。他也提出3點呼籲，喊話中央教育部與地方教育局痛定思痛徹底檢討，提供學校及教師相關輔導權力才能防止悲劇重演。

邱臣遠27日晚間表示，近年來「學生攻擊事件」層出不窮，然而現在教師在學校根本是最弱勢的一方，在沒有合理管教措施及足夠支援的前提下，無防止學生攜帶危險物品到校，而目前學校教育已然承載過多責任，絕非透過單向強化學校責任、加重教育人員負擔就能解決。

▲立委邱臣遠提出3點呼籲，要求中央教育部與地方教育局痛定思痛徹底檢討。（圖／資料照）

邱臣遠認為，政府應針對制度漏洞一一面對及改善，除應引導家長陪伴責任，並應加強高關懷學生必要輔導，引導青少年回歸正軌，落實校園安全。為此，他也提出3點呼籲：

一、校園暴力絕不是偶發事件，教育部與地方教育局應徹底檢討現行教師輔導管教學生辦法，有效管制危險物品進度校園，才能還給校園暴力零容忍的教育環境。

二、針對這次事件，教育部長潘文忠談話有推卸責任給學校及老師的疑慮，教育部不能與教育基層脫節，更應積極改善目前學校、教師沒有合理管教學生權、輔導資源及校安人力都不足的困境。

三、邱臣遠呼籲教育部應加強中輟生輔導，做好預防校園暴力的相關機制，並編列專責人員以及相關經費，以處理學生衝突及學生攻擊等事件。