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大陸 大陸焦點 特派現場

13歲男被同學掃把打到腦死！捐器官救7人　父悲痛：別再有霸凌

▲▼陽春校園霸凌。（圖／大皖新聞）

▲受害少年就讀廣東陽春八甲中學。（圖／大皖新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東一名13歲的被同學打成植物人，家屬忍痛決定捐獻器官，這個年幼的生命1日正式劃上句號，他的器官和組織將至少幫助7人重獲新生。男孩父親表示，「我的孩子從小到大都很善良，到最後還是個善良的人。希望校園霸凌不再發生。」

據《讀特客戶端》報導，廖同學的器官捐獻手術1日上午8時許在廣州進行，就在前一天下午，經過第四次腦死亡判定，經過悲痛而慎重的考慮，家屬在《人體器官捐贈親屬確認登記表》上簽了字。

男孩父親廖先生回憶道，孩子去年11月跟他說過，等滿18歲就去當兵；如今兒子只能用另一種方式為社會作出自己的貢獻，「我的孩子從小到大都很善良，到最後還是個善良的人。」

據悉，經過19天的搶救，南方醫科大學珠江醫院2023年12月23日第一次判定廖同學腦死亡。廖父說，那時候就有醫生和身邊的人建議器官捐贈，可以幫助其他人，但他們不願放棄最後一絲希望，堅持繼續治療。

醫院2024年1月又進行了一次腦死亡判定，一家人才開始考慮如何讓孩子善終。《人體器官捐贈親屬確認登記表》顯示，廖同學的肝臟、腎臟、肺臟、眼角膜以及其他血管組織，都將捐用於臨床醫療、醫學教學和科學研究。

▲就醫紀錄。（圖／澎湃新聞）

據警方通報，事件發生在陽春市八甲中學，該校八(3)班學生廖同學與江同學雙方發生口角；12月4日上午9時左右，江同學把廖同學推到該班教室講台旁，在該班黃同學的協助下，手持掃把棍敲打對方後腦部一下，後用拳頭快速打了幾拳頭部。

通報指出，該班其他同學隨後到教師辦公室向老師報告，該班任課老師立即來到教室查問情況，看到廖同學被打傷，即通知校醫並撥打120急救電話；傷者最終於12月5日轉院至廣州珠江醫院醫治。

家屬透露，事發後校方曾說，事情的起因是廖同學拒絕幫同學寫作業，與江姓、黃姓同學等發生口角；隨後，多名同學把廖同學的校服掀起來蓋住頭，一人抱住他，另一人進行毆打。

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