女友激戰「叫其他人的名字」他超受傷！網猜出身分笑了：一定是他

▲女友突然喊出其他男人的名字。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶激戰時，可能會喊出對方名字增加情趣，不過近日有一名男網友表示，女友在過程中突然大喊別人的名字，讓他很受傷，他該怎麼開口問這個男人是誰？貼文曝光後，不少女網友都笑回，女方喊的可能是一個韓國歌手。

男網友在Dcard上，以「女友高潮時喊別人的名字」為標題發文，提到他和女友發生關係時，對方竟忽然大喊「李隆馥」，接著就昏睡過去。聞言，原PO感到相當受傷，他該怎麼開口問？要直接問李隆馥是誰嗎？

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貼文曝光後，不少網友猜測，女友喊的可能是韓國歌手李隆馥，「超好笑一定是他（指李隆馥），我真的笑到不行，是韓團Stray Kids的Felix小菲」、「超好笑！不可能在心情板看到自己家的名字，知道是偶像之後有比較好過嗎」、「是韓團成員啦哈哈哈，看到李隆馥笑出來」。

不過有網友則認為，「即使是這樣，還是會很受傷欸」、「只有我覺得這樣很不尊重人，根本不好笑的嗎」、「無論是誰都一樣，代表跟你做愛但幻想的是跟別人，你能接受就好好收好別放出來」。話題雖引發討論，但也有網友質疑，「應該不是粉絲想出宣傳自己偶像的創作吧？還用女友帳號」、「覺得蠻創的，但很有趣」。