雲林鄉鎮長補選登記！虎尾鎮代主席林嘉弘參選　綠營徵召林明正

▲雲林虎尾鎮長補選擬參選人林明正。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長將於4月13日補選，今起至本月6日受理登記，雲林縣議員許留賓今（4）日上午前往麥寮鄉公所進行登記參選，虎尾鎮民代表會主席林嘉弘亦前往虎尾鎮公所登記，另民進黨雲林縣黨部今天正式決議徵召前立委蘇治芬特助林明正參選虎尾鎮長。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立法委員，鎮長懸缺目前由機要秘書吳秀儀代理；麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞遭免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱代理，雲林縣選委會公告2鄉鎮將於4月13日補選。

民進黨雲林縣黨部今日上午召開例行執委會，與會10名執委一致通過徵召林明正參選虎尾鎮長。林金忠指出，45歲的林明正曾擔任蘇治芬特助、前縣長李進勇秘書、肉品市場加工課長等職務，資歷豐富，又是資深民進黨黨員，長期參與輔選，形象清新。

林明正受訪表示，民進黨不該缺席此次補選，這是對基層支持態度的問題，如今縣黨部徵召，絕不畏戰。林明正表示，虎尾鎮可以更好，不應該只有一種聲音，鎮政仍有許多改善空間，且民主政治不應該是特定人士才能參與，應該有更多元的聲音與人選，選賢與能。

林嘉弘今日完成登記，以「虎尾大耀進」為主題，發表「耀進步、耀樂活、耀幸福、邁向虎尾升格榮耀」4大政見，並強調，未來將會全力配合縣長張麗善、立委丁學忠、張嘉郡，爭取台積電大型科技業進駐，發誓替虎尾「登記一張看得到未來的訂單」。

▲雲林虎尾鎮長補選擬參選人林明正。（圖／記者蔡佩旻翻攝）