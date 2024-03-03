白沙屯媽祖北港進香　雲林至善協會攜手金德興銀樓送大禮

▲雲林至善協會今年除了送1尊交趾陶媽祖，同時加碼2頂迷你神轎，與神轎比例約500比1，採木製、繡花，手工精細。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖將於3月18日出發，徒步前往雲林北港朝天宮進香。雲林至善文化協會與北港金德興銀樓合作慶祝報名人數突破16萬人，以抽獎方式贈送1尊交趾陶媽祖和2頂迷你神轎，宣揚媽祖進香文化。

白沙屯媽祖北港進香預計23日中午11點前後抵達北港並於24日0點10分進火後回鑾，自上月16日開放報名，截至今天報名人數已超過16萬人。雲林至善協會執行長蔡銘貴表示，白沙屯媽祖北港進香歷史悠久，與北港建立的情誼如同親情般密不可分，每年各地的信眾準備茶飲、熱食招待香燈腳，展現台灣獨特的人情味。

蔡明貴說明，白沙屯媽祖去年報名人數逾10萬人，當時協會與北港金德興銀樓合作，以抽獎方式送1尊交趾陶媽祖，並預估後年報名人數有望突破15萬人，計畫再送1尊交趾陶媽祖，宣揚媽祖進香文化，沒想到香燈腳熱情參與，15萬人已達標。

金德興銀樓鄭勝文指出，大家對家鄉的媽祖文化有著共同的信念與目標，誓願要為家鄉北港推廣媽祖信仰，8年前偶然的機緣下接觸交趾陶藝術創作，衍生創作交趾陶媽祖的想法，便與交趾陶工藝師謝偉奇合作捏製創作出白沙屯媽祖交趾陶作品。

工藝師謝偉奇表示，6年前開始創作，過程中遇到許多瓶頸，光是臉部比例、手袖長短等細節重複修改多次，經過數次失敗終於完成。雲林至善協會規劃將於11日上午10時由雲林縣長張麗善抽出2頂迷你神轎幸運得主，17日下午4時由拱天宮主委洪文華抽出交趾陶媽祖幸運得主，26日中午統一在拱天宮領獎。