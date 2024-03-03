雲林超誇張違停！阿北停路中下車...後方駕駛默默切逆向走人

▲雲林斗六誇張違停，駕駛下車還回頭看一眼，相當淡定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「吃飯皇帝大！」斗六市日前有民眾遇到一輛自小客，在雙黃線車道上直接停在正中央，駕駛直接下車走向早餐店，經過後車前方還回頭看一眼，令人傻眼，後方車輛疑似因不想直接引起衝突，隨後自行跨越雙黃線繞開。民眾將影像上傳臉書社團貼文「這位大哥要去的那家早午餐店真的有這麼美味嗎？」引發熱議。

汽機車違停狀況層出不窮，3月1日民眾在六合街上遇到一輛自小客車誇張違停，因該路段為雙黃線且無機車道之窄路，前方有貨車正進行卸貨，以為前車會繞過去，未料，前車駕駛也沒靠右，直接打了雙閃燈後就下車往右側店家走，疑似要去買早餐，先看了後車一眼，再回頭看自己的車，感覺像在暗示後方駕駛「這樣應該過得去吧」，令人相當傻眼。

▲民眾將影片PO網，警方留言建議提出檢舉以利查處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

影片被民眾PO網後引發熱議，因為違停駕駛下車相當淡定，完全沒有顧慮到後方來車，造成順向車被迫要逆向才能通過。網友紛紛留言，「下次記得不能逆向超車，這樣連你都違規了！如果是我，我會停著一直等等到後面都一整排車了再看他還要不要臉」、「吊銷駕照吧！這種太恐怖了」、「到底是會不會開車啦！」、「真的蠻猛的！我以為他要掏槍了」。

▲誇張違停引起網友熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局今日針對此事件說明，副分局長林清豐表示， 依道路交通管理處罰條例第56條第1項規定，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車或在顯有妨礙其他人車通行處所停車，可處新台幣600元以上1200元以下罰款。斗六警分局已接獲檢舉影像及相關資料，本案將依法開罰；在此並呼籲駕駛人停車應符合規定，不得佔用車道或在路口處停車以確保用路人行車安全。

▲誇張違停引起網友熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）