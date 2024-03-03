斗南鎮參與式預算啟動黃花風鈴木節　數百人免費採摘有機馬鈴薯

▲斗南將軍社區主辦，讓社區民眾透過欣賞黃花風鈴木，現場體驗採摘馬鈴薯樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

斗南鎮公所今（3）日上午於斗南鎮溫磘宮廣場舉辦「斗南參與式預算，將軍社區第一屆黃花風鈴木節暨有機黃金馬鈴薯推廣活動」，由將軍社區主辦，讓社區民眾透過欣賞黃花風鈴木，現場體驗採摘馬鈴薯樂趣。

為體現公民審議精神，去年公民實體票投「黃色“風”薯節」、「拔蘿蔔 蘿蔔拔完要做啥!!!」、「石龜花”蔔”節」三案，今天在斗南溫磘宮舉辦將軍社區第1屆「黃花風鈴木節暨馬鈴薯節」，鎮長沈暉勛感謝雲林縣政府將軍社區、福智之友、雲科大、虎科大協力合作，現場中有民眾一起採摘有機黃金馬鈴薯，達人張見堂理事長講解有機黃金馬鈴薯成長史，會場充滿歡樂氛圍。

今年馬鈴薯產量豐盛，有機馬鈴薯產地價每公斤達50元，免費採摘吸引民眾下田，鎮長沈暉勛表示，由斗南鎮「公民審議培力工作坊」邀請有志青農、社區民眾、青年學子集思共學，以參與式預算方式推廣斗南在地農特產，行銷農村社區的永續美好，尤其斗南是國內馬鈴薯主產地，產量占全國約五成以上，契作面積達上千公頃，這次舉辦社區第一屆馬鈴薯行銷，深具意義。

▲斗南將軍社區主辦，讓社區民眾透過欣賞黃花風鈴木，現場體驗採摘馬鈴薯樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）