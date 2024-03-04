阿嬤路中間停紅燈！看到燒仙草直接停車衝去買　路人全傻眼

記者蔡佩旻／雲林報導

日前斗六甫發生自小客駕駛臨停路中央逕自下車購物阻礙交通事件引起熱議，無獨有偶，昨（3）日早上10時許北港鎮一名阿嬤騎機車停紅燈，期間眼睛直勾勾盯著左側的店家，未料阿嬤突然踢下側柱，下秒直接走進店家，機車就直接停在車道正中央，令人看傻眼。後方車駕駛直呼「想吃燒仙草也不是這樣啊」。

▲北港騎機車阿嬤停紅燈突然想買燒仙草，直接停車奔店家，嚇傻後面駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾將事發過程PO到爆料公社「阿嬤，妳想吃燒仙草也不是這樣啊！公園旁本來就不好停車，違停的也一堆，在附近要找停車位等紅綠燈，結果一個阿嬤盯著燒仙草攤，可能天氣冷想要吃一下燒仙草暖暖身子，忽然間她竟然起身，沒錯起身我跟我太太也很傻眼，直接走過去買燒仙草！她走過去後沒多久綠燈，我後面的車子按我喇叭我也很無助，店家看到趕快過來把機車牽去旁邊，這是我開車以來遇到最誇張的事情！」

燒仙著業者今受訪表示，當下阿嬤直接走進來之後有發現他機車停在路中央，因為怕影響後面來車，經過阿嬤同意趕緊上前將機車牽到路邊停放。有民眾笑說是北港日常，附近店家表示，可是因為太好吃了，一時突然很想吃，忘了要先把機車停好。

北港警分局第五組巡官黃俊維今說明，該行為違反道路交通管理處罰條例第55條1項2款，在交岔路口十公尺內違規臨時停車，可處新臺幣三百元以上、六百元以下罰鍰。北港警分局提醒用路人應遵守交通規則，勿貪圖一時之便違規停放車輛，不只影響交通順暢，也容易造成交通事故。

▲北港騎機車阿嬤停紅燈突然想買豆花，直接停車奔店家，嚇傻後面駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）