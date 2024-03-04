遭新科藍委猛轟竟口誤自稱「本席」　管碧玲：台灣政治不好搞

▲管碧玲答詢時一時口誤自稱「本席」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸船翻覆事件爭議未解，立法院內政委員會今（4日）上午邀請海委會主委管碧玲進行專案報告。藍委牛煦庭質詢時火力全開，質問管碧玲沒有密錄器影響到什麼？連畫面都沒有，要怎麼幫基層說話，「你現在只會說我痛加檢討，我承受指責，現在台灣政治那麼好搞？被罵就一肩扛起？這麼簡單嗎？說那麼好聽，發生到現在誰負責了？」管碧玲回應，「台灣政治不好搞」，更口誤自稱「本席」，讓牛冷笑，「還本席？換了位置都不知道。」

牛煦庭首先批，連給一份報告都可以給的避重就輕，覺得很失望，認為管碧玲責無旁貸，召委已明確排案，連國防部都願意配合排案，結果海委會自己更改還發臉書，真是聞所未聞！國防部都比你們更重視內政委員會，要捍衛海巡立場，就會支持基層依法行政，為何都說支持執法？第一要請問，爭議海域許多船隻進出，平常海巡執法時是以驅離為原則，還是登船檢查？

管碧玲回應，最新資料還沒到，但今年驅離213艘才扣留4艘，執法有依法行政，牛煦庭續問，那何時驅離何時扣留？管碧玲說，三無船絕對扣留，登檢會不斷靠近，同仁跳上船時，三跟指頭還曾經被夾斷，有許多傷痕在身上。

牛煦庭續指，用靠近的方式碰撞是在所難免，這時管又想插話被牛煦庭斥「我還沒問你，你不要這樣，真的很過分！」牛說，無意要指責基層，但要尋求真相，很多委員關心有無密錄器，沒有密錄器影響到什麼？管碧玲回應，未來會成立小組檢討，牛煦庭說，108年也發生過類似的事情，沒有密錄器！108年就說過要改善品質，結果到現在都還沒有，連畫面都沒有，要怎麼幫基層說話，「你現在只會說我痛加檢討，我承受指責，現在台灣政治那麼好搞？被罵就一肩扛起？這麼簡單嗎？說那麼好聽，發生到現在誰負責了？」管碧玲苦笑，「台灣政治不好搞」，海巡依法行政取締三無船造成意外部是他們的過失，牛再嗆「別再帶風向！」

管碧玲說，忍辱負重到今天才不得不說，牛煦庭則轟，誰在跟你講基層？明明就在跟你講管理階層，誰負起政治責任，大家都期待你知所近退，「卻永遠都把基層推到第一線擋子彈」，管碧玲強調，「本席保護他們到現在」，此話一出，讓牛冷笑，「還本席？換了位置都不知道。」

牛煦庭說，管碧玲堅稱「碰撞跟撞船」不同根本是鬼扯跟無聊，社會大眾要知道的是有沒有碰在一起，管碧玲則交由分署長回答，執行登檢時會發生碰撞都是常態，管說「我事後了解，登檢就是包括持續碰撞的過程」，牛煦庭說，現在就是承認有碰撞囉？管碧玲又稱，「第一時間海巡沒講，我替他們講」，當碰撞是時要說明卻又沒錄影帶，絕對跟社會大眾很抱歉；牛煦庭聽不下去痛罵，「光是反反覆覆就讓事情更複雜，處理事情顛三倒四就是讓這件是上升到政治衝突的原因」。

面對管碧玲自顧自狂講「認知作戰」，牛煦庭終於受不了，要求主席高金素梅讓時間暫停，但管碧玲仍講個不停，讓高金也火大，「你想說什麼，在你個人臉書上說，請尊重委員質詢。」牛煦庭嗆，「這裡是答詢的場合，不是你管碧玲開記者會的場合，搞清楚啊！」

