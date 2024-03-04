為專報名稱吵翻天　洪申翰：「撞船案」三字是陷我方於不義

▲內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會4日邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等針對陸船翻覆2死一事進行專題報告，但卻為了「金門撞船案」一詞吵翻天。管碧玲認為專報名稱「撞船」違背事實，擅自更改書面報告名稱，引來在野立委抨擊。民進黨立委洪申翰說，藍白陣營稱這是無謂的文字遊戲，但「撞船案」很明顯具有主客責任的意涵，這當然是在陷我方協商代表與海巡於不義。

洪申翰表示，想要釐清責任當然ok，但要說報告名稱不重要，好像海委會爭取報告名稱是沒有意義的執念，這是大錯。要知道，兩岸在此事件上的協商還是進行式，對於事件過程責任的認知，還正在角力中。如果我們的國會，自己把這事件從中國三無船的非法越界取締，反定調成「撞船案」，如果他是中方的協商人員，必定如獲至寶，「你們台灣立法院都自己說是『撞船案』了，連你們內部都這樣講了，你們還出來跟我爭什麼？快認錯、道歉！」

洪申翰指出，如果你是一個真正在意國家利益的海委會主委，會對這種標題睜一隻眼閉一隻眼嗎？兩岸的協商談判還在進行中，這些定調文字的使用，當然都攸關國家利益和海巡的執法尊嚴，藍白現在把國會報告標題的更正，視為是無謂的文字遊戲，這要不是蠢，就是壞。內政委員會居然在要求勇於捍衛國家利益的海委會道歉，這真的太荒謬了。