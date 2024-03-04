韓國瑜將出手抓弊？　柯志恩分析：應已掌握立院一些訊息

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜近日警告立院職員「有弊定處理」，更提醒「螺絲一定要拴緊」，引來各界關注，而國民黨立委徐巧芯也揭露，立委裝潢辦公室時就聽說有貓膩。對此，國民黨立委柯志恩表示，自己8年前要整修辦公室，沒找立法院合作的廠商，「是請款就拖到10個月左右」，韓國瑜應該是掌握一些訊息，才耳提面命，如果不改進，可能下一步就要出手。

柯志恩在《TVBS戰情室》說，新科立委每個人有大概30萬元整修費， 她過去抽到的辦公室又有白蟻、 又是漏水，請立院合作的三家廠商裝潢估價，有風聲說通常核銷比較容易，不會那麼麻煩，但當時報的價是天價，所以她找認識的團隊用，弄得好好的，也在額度範圍內，但光是請款就拖到10個月左右。

柯志恩指出，過去8年是這樣，這次同樣發生一些狀況，用這3家廠商可能核銷容易，外面找要先自己付款給廠商，而韓國瑜為何耳提面命，應該是掌握一些訊息，如果連委員都知道可能這有些眉角，更別說是院長，可能包括真實狀況，所以才會講那麼多。

柯志恩表示，韓國瑜對大家很和氣，但對這種可能長期以來大家都覺得最好不要碰觸的事情，可能也有所底，對於立法院大家心知肚明的眉角，他已經在放出風聲，所以要是不改進，可能就要出手了。