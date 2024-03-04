　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接見愛沙尼亞訪團　韓國瑜展幽默本色「介紹台灣人愛微笑故事」

▲立法院長韓國瑜上午在立法院接見愛沙尼亞國會訪團。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲立法院長韓國瑜上午在立法院接見愛沙尼亞國會訪團。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）率團訪台，今（4）日上午到立法院拜會院長韓國瑜並接受款宴。韓國瑜在致詞時表示，「Welcome to Formosa！」愛沙尼亞的數位公共服務非常值得台灣學習，希望未來雙方在數位發展及貿易、文化等各方面有更多交流。韓國瑜在致詞時也幾度脫稿說笑，「台灣人看到人習慣先微笑一下，麻煩大家微笑一下，台灣是最可愛的微笑之島。」現場氣氛相當輕鬆。

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多4日至8日率8名跨黨派議員訪台，4日上午便到立法院拜會，包括院長韓國瑜、副院長江啟臣及各政黨代表都到場。

韓國瑜致詞時，首先就介紹台灣人看到人習慣先微笑，所以要請全場先微笑一下，現場響起一片笑聲。

韓國瑜歡迎裴克多等議員遠道來訪，也感謝裴克多多次致函支持中華民國參加聯合國體系及世界衛生組織、國際刑警組織等。韓國瑜並表示，台、愛兩國不僅共享自由、民主的普世價值，在COVID-19疫情期間也相互支援口罩、疫苗，對此表示非常感謝。

韓國瑜續指，愛沙尼亞人口僅130萬，卻是數位大國，尤其是愛國政府提供的數位公共服務，非常值得台灣學習，他希望未來兩國能增加交流，也能多來往。韓國瑜說，未來在數位發展方面，還有各種貿易、文化各種交流方面，愛沙尼亞跟台灣有更多合作的空間。再一次熱情歡迎愛沙尼亞國會議員訪問團來台灣，「傳統一句話，我們老祖宗告訴我們，好朋友就要多來多往，隨時歡迎。』

韓國瑜還特別介紹台灣3個主要政黨代表均在場，且說明因目前正值開議期間，幾名委員都是從會議中特地趕過來，所以有些遲到，自己要為此致歉。韓國瑜在介紹江啟臣時，也笑說江啟臣外型俊俏，搭配他自己的能力，組織、帶領整個立法院，現場再次響起笑聲。

▲立法院長韓國瑜上午在立法院接見愛沙尼亞國會訪團。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲立法院長韓國瑜上午在立法院接見愛沙尼亞國會訪團。（圖／翻攝江啟臣臉書）

裴克多致詞時也回應韓國瑜，表示他們抵達台灣後已感受到熱情，也知道台灣人民的熱情微笑世界聞名，這是愛沙尼亞要學習之處。

裴克多也說明這次有8位重量級議員來台，成員涵蓋愛沙尼亞6個政黨中的5個政黨，有些是前部長，可說陣容堅強。他並表示，愛沙尼亞密切關注台灣的情況，尤其希望了解台灣為何能擁有如此蓬勃發展的民主。

裴克多指出，歐洲各國都在尋求和台灣促進更緊密的關係，愛沙尼亞也不例外，這是他們未來外交的新方向。台、愛兩國雖地理位置遙遠，但有共同的價值及相近的理念，在非民主國家團結在一起時，民主陣營更應進一步凝聚合作的力量，以保護全球的民主價值。

最後眾人合影留念時，韓國瑜還不忘提醒訪賓「Keep smile」，在輕鬆融洽的氣氛下結束會面。

ET快訊
快訊／從6F墜落3F　北市51歲工人宣告不治
韓國瑜喝茶變威士忌！　他向院長道歉了
5億高中生結婚過程曝！　賴小弟狂搔頭
上課中爆衝突　特教生、家長向老師道歉
真會玩！　大學講師偷吃人妻秘書
網瘋傳「薯條改配方」口味變了！　麥當勞親解答
法律女大生「冒母簽2500萬本票」　媽媽遭強制執行傻眼
重機沒保險挨罰？陳為民收「監理站罰單」開罵　被揪1細節打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全民埋單！數位身分證喊卡　要賠廠商2.8億

接見愛沙尼亞訪團　韓國瑜展幽默本色「介紹台灣人愛微笑故事」

管碧玲想選高雄市長？　董智森曝算盤：路人皆知

力薦陳琬惠接任！李偉華辭宜蘭縣黨部主委　民眾黨週三開會討論

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

點名城際轉運站涉圖利廠商　謝國樑：所有公共建設攤在陽光下

司法委員會格局怪　傅崐萁要立院總務處「搬2張桌子來」：就這麼簡單

台灣生醫產業鏈成形！　蔡英文：成功拓展國際生醫商機

首還原經過！陸快艇飆40節「高速大轉彎」　僅左舷有明顯撞擊點

為專報名稱吵翻天　洪申翰：「撞船案」三字是陷我方於不義

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

坤達出場「尖叫聲大過主角郭靜」　威廉幫他慶生祝：明年生個小GG

黃狗擋路中間上大號　騎士笑：要等牠完才能過

全民埋單！數位身分證喊卡　要賠廠商2.8億

接見愛沙尼亞訪團　韓國瑜展幽默本色「介紹台灣人愛微笑故事」

管碧玲想選高雄市長？　董智森曝算盤：路人皆知

力薦陳琬惠接任！李偉華辭宜蘭縣黨部主委　民眾黨週三開會討論

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

點名城際轉運站涉圖利廠商　謝國樑：所有公共建設攤在陽光下

司法委員會格局怪　傅崐萁要立院總務處「搬2張桌子來」：就這麼簡單

台灣生醫產業鏈成形！　蔡英文：成功拓展國際生醫商機

首還原經過！陸快艇飆40節「高速大轉彎」　僅左舷有明顯撞擊點

為專報名稱吵翻天　洪申翰：「撞船案」三字是陷我方於不義

蘇晏霈自認漂亮卻沒人追　渴望愛又卻步：自己問題很大

達方去年每股賺5.91元創16年新高　擬每股配息4元、殖利率7.16%

雲林人口跌破66萬！縣府力推未婚聯誼　520將舉行聯合婚禮

《愛愛》暢談大尺度話題！JUD陳泳希認「易暈體質」

母獅憐愛舔舐寶寶「扯頭吞下」　遊客嚇壞整車詭異沉默

花蓮農產跨境行銷　徐榛蔚攜10家產品登陸日本最大募資平台

快訊／從工地6F墜落3F鷹架！　北市51歲工人傷重不治

請不要再叫我台灣女孩！　淩友詩：現在只是個平凡的台灣政治學者

「科技七巨頭」有點貴！　橋水基金創辦人：AI概念股有下行風險

雲林小學生種馬鈴薯產收3500公斤　愛心義賣助弱勢

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

政治熱門新聞

傳訊「原住民拔擢」　管碧玲指邏輯錯誤

韓國瑜商界春酒誤喝「熱茶混威士忌」　葉元之：很詭異

爆管碧玲傳訊「海巡原住民比例高」　高金素梅怒：竟想「交換」？

遭新科藍委猛轟竟口誤自稱「本席」　管碧玲：台灣政治不好搞

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

交通部討論記點新制！路權團體不排除再上街

指陸霸凌台灣　綠：藍屁都不敢放一聲

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

管碧玲明專報　綠盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

她曝：管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」

陸快艇飆40節「高速大轉彎」　僅左舷有明顯撞擊點

司法委員會格局怪　傅要立院搬2張桌來

更多熱門

相關新聞

韓國瑜春酒摻威士忌？　台灣工商總會致歉

韓國瑜春酒摻威士忌？　台灣工商總會致歉

立法院長韓國瑜3／1出席台灣工商總會春酒活動，舉杯敬酒時發現杯中誤加威士忌，對此，台灣工商總會今（4）日發布聲明致歉，指出是餐會人員疏失，會多加注意避免類似情形再度發生。

管碧玲想選高雄市長？　董智森曝算盤：路人皆知

管碧玲想選高雄市長？　董智森曝算盤：路人皆知

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

為專報名稱吵翻天　洪申翰：「撞船案」三字是陷我方於不義

為專報名稱吵翻天　洪申翰：「撞船案」三字是陷我方於不義

韓國瑜將出手抓弊？　柯志恩分析：應已掌握立院一些訊息

韓國瑜將出手抓弊？　柯志恩分析：應已掌握立院一些訊息

關鍵字：

國民黨韓國瑜愛沙尼亞

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

快訊／大S罕見露面「全身黑包緊」

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面