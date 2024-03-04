接見愛沙尼亞訪團　韓國瑜展幽默本色「介紹台灣人愛微笑故事」

▲立法院長韓國瑜上午在立法院接見愛沙尼亞國會訪團。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）率團訪台，今（4）日上午到立法院拜會院長韓國瑜並接受款宴。韓國瑜在致詞時表示，「Welcome to Formosa！」愛沙尼亞的數位公共服務非常值得台灣學習，希望未來雙方在數位發展及貿易、文化等各方面有更多交流。韓國瑜在致詞時也幾度脫稿說笑，「台灣人看到人習慣先微笑一下，麻煩大家微笑一下，台灣是最可愛的微笑之島。」現場氣氛相當輕鬆。

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多4日至8日率8名跨黨派議員訪台，4日上午便到立法院拜會，包括院長韓國瑜、副院長江啟臣及各政黨代表都到場。

韓國瑜致詞時，首先就介紹台灣人看到人習慣先微笑，所以要請全場先微笑一下，現場響起一片笑聲。

韓國瑜歡迎裴克多等議員遠道來訪，也感謝裴克多多次致函支持中華民國參加聯合國體系及世界衛生組織、國際刑警組織等。韓國瑜並表示，台、愛兩國不僅共享自由、民主的普世價值，在COVID-19疫情期間也相互支援口罩、疫苗，對此表示非常感謝。

韓國瑜續指，愛沙尼亞人口僅130萬，卻是數位大國，尤其是愛國政府提供的數位公共服務，非常值得台灣學習，他希望未來兩國能增加交流，也能多來往。韓國瑜說，未來在數位發展方面，還有各種貿易、文化各種交流方面，愛沙尼亞跟台灣有更多合作的空間。再一次熱情歡迎愛沙尼亞國會議員訪問團來台灣，「傳統一句話，我們老祖宗告訴我們，好朋友就要多來多往，隨時歡迎。』

韓國瑜還特別介紹台灣3個主要政黨代表均在場，且說明因目前正值開議期間，幾名委員都是從會議中特地趕過來，所以有些遲到，自己要為此致歉。韓國瑜在介紹江啟臣時，也笑說江啟臣外型俊俏，搭配他自己的能力，組織、帶領整個立法院，現場再次響起笑聲。

▲立法院長韓國瑜上午在立法院接見愛沙尼亞國會訪團。（圖／翻攝江啟臣臉書）

裴克多致詞時也回應韓國瑜，表示他們抵達台灣後已感受到熱情，也知道台灣人民的熱情微笑世界聞名，這是愛沙尼亞要學習之處。

裴克多也說明這次有8位重量級議員來台，成員涵蓋愛沙尼亞6個政黨中的5個政黨，有些是前部長，可說陣容堅強。他並表示，愛沙尼亞密切關注台灣的情況，尤其希望了解台灣為何能擁有如此蓬勃發展的民主。

裴克多指出，歐洲各國都在尋求和台灣促進更緊密的關係，愛沙尼亞也不例外，這是他們未來外交的新方向。台、愛兩國雖地理位置遙遠，但有共同的價值及相近的理念，在非民主國家團結在一起時，民主陣營更應進一步凝聚合作的力量，以保護全球的民主價值。

最後眾人合影留念時，韓國瑜還不忘提醒訪賓「Keep smile」，在輕鬆融洽的氣氛下結束會面。