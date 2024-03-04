海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

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▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近日蘇丹紅辣椒粉食安問題層出不窮，而知名連鎖店海底撈的血旺也驗出。立法院社福衛環委員會今（4）日召開「食安五環執行狀況及蘇丹紅事件檢討」，通盤檢討整起事件及後續處置。藍委陳菁徽質疑，衛福部不僅行政怠惰，食藥署把關食安更是慢半拍。

陳菁徽指出，國家應該要讓人民食無不安，但這幾周全國人民卻是寢食難安，昨天新聞爆出海底撈的血旺也被驗出蘇丹紅時，自己剛好人在超商，衛福部說不合格的商品都應該下架，但明明架上都還買得到，民眾已經暴露在食安風暴之中，根本無從得知所買的東西是否有危害，以及該如何避免買到本應該被下架的產品。

陳菁徽也批評，衛福部與食藥署的檢驗行動慢半拍。根據現行法規「食品及相關產品輸入查驗標準」有授權查驗機關認有必要時，就可以逐批查驗或加強抽批查驗，但食藥署到了去年底才逐批查驗；且食安法第三十四條也授權可以立即禁輸，不解為何食藥署到上個月才禁止？而且食藥署預計三月分公布新的辦法，但現行法規根本就能夠因應，到底是不懂法規還是轉移焦點？

除了蘇丹紅之外，陳菁徽提及，最近草莓季正酣，過去2年來，食藥署在邊境檢出了近百件的違規草莓，原因多是因為使用亞醌蟎、克凡派、氟尼胺跟滅芬座等農藥殘留，食藥署在1月9日才禁止廠商進口，還呼籲日本草莓應符合台灣法規，結果1月24日，衛生福利部竟然修正農藥殘留容許標準，立場180度大轉變，令人無法接受。

針對薛瑞元說農藥殘留會參考國際標準，陳菁徽批評，放寬標準的亞醌蟎、克凡派跟滅芬座在許多國際標準如Codex都是零檢出，說參考國際標準根本毫無道理。陳菁徽也強調，現在的食安法放寬農藥容許標準，但台灣農民若是使用，還是會被農業部依照《農藥管理法》開罰，顯示政府橫向聯繫非常差。

針對日前衛福部長與食藥署護航日本農藥草莓，稱國人就多多支持台灣草莓，或可當作台灣特色宣傳，陳菁徽也表示，如果相關部門不願為民眾把關，那乾脆全面放寬食安標準，就比照之前萊豬進口後出現台灣豬貼紙，未來食藥署也可以製作各種台灣農產品貼紙，並叫國人只吃台灣的就好。

