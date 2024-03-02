藍委嗆陳建仁「質詢是上對下關係」　他批：在正常民主國家是笑話

▲國民黨立委翁曉玲於昨（1日）質詢行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

新科藍委翁曉玲昨日在質詢行政院長陳建仁時認為，若陳建仁無意續任行政院長，那當下的質詢恐怕是「白費口舌」，不料，此話一出遭到陳建仁反彈「您今天是在浪費時間。」翁曉玲則回應，質詢是「上對下的關係」，要陳建仁不要反質詢。對此，民進黨前立委林濁水今（2日）抨擊，一個立委居然說質詢的比較大，在正常民主國家也只會是笑話。

翁曉玲在昨日質詢的一開始，要求行政官員只在立委詢答時回答，若有部會首長違反，則請立法院長韓國瑜制止。

此外，翁曉玲也提到，陳建仁目前帶領的是看守內閣，不應推動重大政策，並強調，「我們是新國會、立委是新民意產生，沒有必要針對你現在推動的法案進行詢問，你接下來如果不是行政院長，我豈不是白費口舌？」

不料，此話一出，引來陳建仁反問，若照翁曉玲的說法，部會跟院長回答的都不算數的話，「您今天是在浪費時間。」

翁曉玲則回應陳建仁，自己是從學界來，不希望不理性問政，希望是良好對話狀態，並認為，質詢是「上對下關係」，要陳建仁不要反質詢。

針對此事，前立委林濁水提到，民主體制中，行政、立法權力分立，總統和國會議員權力大小差很大，但彼此無上下關係。

然而，林濁水說明，像我國總統兼主席可以提名立委，在美國是天方夜譚，「這是中華民國版的怪胎」。

至於採用內閣制的國家，林濁水點出，是國會至上，但並無個別委員居閣揆或部長之上的理由，而且，國會議員還必須做到資深大牌也才能兼任部長或副部長。

因此，林濁水抨擊，「一個新科立委居然說我質詢故我比你大，此等事雖然中華民國有，在正常民主國家也只會是笑話」。