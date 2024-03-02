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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟陳建仁「質詢是上下關係」　翁曉玲不顧反彈：我講了該講的話

▲▼行政院長陳建仁赴立法院施政報告及備詢 立委翁曉玲 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲昨（1日）於立法院院會質詢行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委翁曉玲昨（1日）於立法院院會質詢行政院長陳建仁時脫口說出，「質詢是上對下的關係」，並引來陳建仁當場反彈。此話後續也引發論戰，認為翁曉玲不懂憲法權力分立的概念。對此，翁曉玲在臉書上補充，自己認為憲法上，立委問，行政院答，就代表質詢是上下的關係，而不是雙方辯論的平等關係。

翁曉玲提到，昨日下午院會是她第一次總質詢，踐行憲法賦予立委代表人民，監督政府的使命。

然而，翁曉玲表示，有新聞評論她「從教授變戰神」，她覺得媒體恭維了，自己不過是講了該講的話，無法忍受陳建仁藐視立委的態度，更驚訝於陳建仁淺薄的憲政知識程度，竟不知什麼是看守內閣？什麼是質詢？

對於「立委質詢行政官員是上對下的關係」一說，引來論戰，翁曉玲認為，憲法上「立委質詢官員」的制度，是立委問、行政院答的「上下質詢」，行政院只能在立委要求回答的範圍內答。

翁曉玲進一步說明，質詢的定義並非雙方「平等辯論」，這才叫做「行政院向立法院負責」。

與此同時，翁曉玲強調，立委問東，官員答西，或立委問到一半官員插嘴，甚至反問立委，這樣叫做「質詢」？算是「向立法院負責」？

翁曉玲提及，這部分的爭議，就誠如憲法學者、政大法學教授廖元豪近期撰寫的〈立委質詢已無法問責，聽證吧〉一文所言，「人民至上、政府是人民的公僕」，翁曉玲說她不解，民意代表質詢公僕是上下監督關係，有何不對。

翁曉玲直言，反觀行政院院長及其閣員都可以多次搶答，搶答到主席必須主持質詢秩序三次，還說立委質詢是「浪費時間」、「你說的不對」、「相信你比我更清楚又何必問我」，最後顧著跟他自己的閣員聊天、攤手一笑。

因此，翁曉玲怒問，民進黨政府在立法院殿堂內接受備詢，都能如此傲慢，藐視立委質詢，對人民老百姓，又能多謙虛呢？ 

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