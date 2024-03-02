交通違規擬採「罰款1200元以下不計點」　行政院最快7日拍板

▲交通違規計點新制民怨不斷，交通部將研擬調整。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

交通違規記點制度在去年6月改制後，引發不少民怨，有民眾甚至一年被記12點面臨駕照吊扣2個月命運。為此，綠委王定宇在1日質詢時向行政院長陳建仁請命，陳答詢時表示，下周行政院會將提出解決方案。據了解，行政院會7日將討論相關修法草案，部分交通違規罰鍰將提高，1200元以下的輕微交通違規不記點。

面對民怨四起，交通部長王國材日前表示，為了在道路安全跟民怨間取得平衡，現階段研擬罰鍰1200元以下的輕微交通違規，將不記點、不開放檢舉。陳建仁日前也允諾，下次院會將提出解決方案。

政院官員表示，調整交通違規記點措施、改善人行道將並行，缺一不可，下週再次進行草案審議後，預計7日送相關修法及立法草案到行政院會討論通過。

官員說明，交通違規計點部分，主要朝2方向修正，首先就是交通部長王國材所說的，罰鍰在1200元以下的輕微違規將不計點，也不開放民眾檢舉；其次則是考量部分科技執法或是民眾檢舉項目，多半只拍到車牌無法確知駕駛人身份，無法確切對違規的駕駛計點，未來將只限警察攔檢。

官員指出，民進黨立院黨團也有提醒，為了維持嚇阻性，部分違規若有危害安全的部分，應該要提高罰鍰額度，未來只要提高後罰鍰超過1200元的違規項目，該計點的就計點。

行政院會7日除討論交通違規記點制度的調整外，也將討論內政部所擬的行人交通安全設施條例，要求各級機關改善人行道安全設施，包含各縣市須將醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊，公告指定範圍為行人友善區。