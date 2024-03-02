黃國昌昔批「國民黨親共」遭翻出　綠委諷：另開新帳號比被鞭屍好

▲民眾黨立委、黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院召委選舉日前落幕，然而，民眾黨8席立委的投票動向，正如黨團總召黃國昌所言，全數投給了國民黨推出的召委人選，此舉，除了引來熱議，黃國昌過往曾發文痛批，國民黨從反共變親共的各種批判發言也遭翻出，令網友感嘆今非昔比。對此，民進黨立委林俊憲表示，臉書現在簡直成了考古聖地，時不時都有黃國昌當年痛罵國民黨的舊文被挖出來，並建議黃國昌，開一個新帳號，比天天被鞭屍好。

黃國昌在2019年3月23日的臉書舊文中提到，「同一個人、同一政黨，可以從堅決反共，轉變到逢迎親共，如此轉折，不僅是嘆為觀止，更是讓人不齒」。

與此同時，黃國昌還直指，國民黨過去為了反共復國、殲滅匪諜，所以要動員戡亂、懲治叛亂，合理化打壓民主的戒嚴權力；現在親共，則是為了復興偉大中華，所以要接受一個中國、避談中華民國，合理化買辦利益的逢迎統戰。

▲民眾黨立委黃國昌過往批評國民黨親共言論遭翻出。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

此外，近來不少網友也接力翻出黃國昌過往舊文，感嘆今非昔比，對此，林俊憲表示，黃國昌沒有錯，說得非常好，這就是權力與利益！

林俊憲認為，黃國昌的臉書現在簡直成了考古聖地，時不時都會看到類似的舊文章被挖出來，當年痛罵國民黨留下這麼多精彩的金句，在本屆立法院的召委選舉中，卻投給國民黨，現在一則則全都可以適用在他自己身上了。

因此，林俊憲建議，「國昌老師，既然都能換個黨，乾脆再開一個新帳號吧，重新出發建立新人設，總比現在天天被挖出來鞭屍好吧！」