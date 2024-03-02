要政院幫國人驗尿、問陳揆跟天主說什麼　他評新藍委表現：國之不幸

▲行政院長陳建仁。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁昨到立院備詢，新科國民黨立委個個花招百出，翁曉玲嗆「質詢看守內閣白費唇舌」、「我質詢你是上對下」；牛煦庭問「你對天主反省內容是什麼」、「你知道我為何當選嗎？」；羅廷瑋則要求行政院對國人驗尿，看是否有「乙型受體素」。民進黨立院黨團總召柯建銘今（2日）感嘆，毀憲亂政、醜態百出、國會馬戲團化，國民黨這些新科立委如此表現，實乃國之不幸！

國會新會期開始，陳建仁三度率部會閣員至立院報告，新科藍委使出渾身解術搏版面，雙方激烈交鋒，讓立法院長韓國瑜數度出面維持秩序，昨質詢過程同樣火爆。



柯建銘表示，猶記去年，國民黨主席朱立倫談及本次國民黨立委提名人選時，稱本次名單「年輕、專業、有代表性」。但昨日行政院長施政總質詢，國民黨新科立委的表現，卻是「陳腐、不專業、毫無準備」。



對於新科藍委質詢表現，柯建銘舉例，不分區立委翁曉玲，具德國慕尼黑大學法學法學博士、清華大學教授之資歷，卻對陳建仁說出「質詢是上對下關係」此等毫無憲政法治觀念的驚世之語。試問，國父孫中山先生所創之「五權憲法」，行政立法兩權分立，何來上下之分？



柯建銘再舉例，國民黨桃園第一選區立委牛煦庭，當場質詢身為天主教徒的陳建仁，平日對天主反省的內容是什麼。柯質疑，國會殿堂是討論國政，何時成了宗教法庭？



柯建銘舉第三例，國民黨台中第六選區立委羅廷瑋，竟要求行政院要驗國人的尿液來檢測豬肉是否有「乙型受體素」，卻不知氣喘藥感冒藥也有可能含有「乙型受體素」？



柯建銘感嘆，以上在在顯示，國民黨這些新科立委，表面上新人新氣象，實際卻毫無準備，只得拿出老舊國民黨那套譁眾取寵，訴諸謾罵，毫無論述的問政方式，「如此表現，實乃國之不幸！」