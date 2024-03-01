被管碧玲摸臉問「看我體溫」　記者吐真心話：永生難忘

▲記者被管碧玲摸臉。（圖／截圖中天新聞直播）



記者崔至雲／台北報導

陸漁船翻覆釀二死事件，大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開點名海委會主委管碧玲「極為冷血」。管碧玲今（1）日被媒體問到此議題時，她笑著伸手摸記者臉問，「看看我的體溫」，當下記者笑回「有點燙」。但事後他在臉書上表示，這個摸臉殺，永生難忘，「手是熱的，我沒說謊，但心呢」。

對於陸船翻覆釀二死事件，管碧玲今受訪時表示，希望今天有個平靜的空間大家可以好好協商，希望一切朝正面的方向來做發展。媒體接著問，對於朱鳳蓮稱她「冷血」，管碧玲笑著摸記者臉說，「看看我的體溫」。但因現場採訪擁擠，該記者半蹲在管面前拿麥克風，管碧玲語畢後也順手拉了記者的手、扶他起來，並重申希望一切朝正面的方向來發展。

該名記者日前因訪問前立委賴品妤時，賴品妤遭攝影機腳架絆倒一夕爆紅。對於今日管碧玲伸手摸他臉，他在臉書上說，「這個摸臉殺，跟腳架一樣永生難忘，手是熱的，我沒說謊，但心呢」。

事後，立委王鴻薇則表示，不管是男性對女性，或是女性對男性，做出身體上的觸摸已經構成性騷，今天記者來問管碧玲問題，但她卻摸記者的臉，「我覺得非常超過」，剛剛還有跟該名記者聊一下，對方說也嚇一跳，管碧玲性平實在是不及格，應惡補一下性平，呼籲官員不要隨便對記者動手動腳。

立委徐巧芯也說，今天的過程她都有在直播上看到，因為管碧玲對於記者訪問她一直跑，最後也因媒體問到一句「是否冷血」，管就伸手摸了男性的臉。「我試問一個問題，如果今天性別對調，管碧玲是男性，記者是女性，後續產生的效果是什麼？」會不會就有性平的問題，或是me too的問題，所以男生要好好保護自己，男記者的臉在沒有意願的情況下被管碧玲觸碰，記者應該跟管抗議，性別之間還是要盡可能保持距離。特別提醒管碧玲，如果對方沒有表達可以碰觸對方任何部位，就不該去碰觸。

