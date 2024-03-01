管碧玲：陸船翻覆案雙方各有版本　氣氛秉持善意「協商談判收攏中」

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

大陸漁船在金廈海域非法越界，導致漁船翻覆釀2死意外，風波延燒至今，對於雙方協調進度，海委會主委管碧玲今（1日）稍早受訪時表示，對協商有很高的期待，這兩天的氣氛可以說是秉持善意，相向而行，雙方都有版本，都在收攏階段，「請大家給我們一些耐心、靜待後續，持續用善意對家屬的人道撫慰。」

行政院長陳建仁今率部會閣員至立院備詢，中午休息時間，管碧玲接受媒體聯訪，對於陸船翻覆案協商過程，管表示，對協商有很高的期待，今天早上也有特別說明，希望給個平靜的空間，對於大家關心的問題，「請原諒我，我就不再針對這些問題有什麼樣的說法，因為這些說法，可能都會被認為，又在互嗆，我覺得不好，今天最需要的是，就是一個很平靜的空間。」

管碧玲指出，這兩天談判桌上，大家相互交流的時候，有非常多語言上的交流，這兩天的氣氛可以說是秉持善意，相向而行，雙方都有版本，都在收攏階段，昨天晚上開會前會，也開得比較晚，所以最後、最重要斟酌的時候，「請大家給我們一些耐心、靜待後續，持續用善意對家屬的人道撫慰，對於各方面的共識處理，都能夠有很好的環境來進行。」

高金素梅下周將翻船案排入內政委員會專案報告 ? 管碧玲指出，作為行政部門，接受國會監督是本職，委員會排專報就認真準備，會忠於事實跟委員最真實報告，也接受委員的監督，對專報結果有信心，委員們一定會相信，這件事情本著不偏不倚、大公無私的心情來面對，相信委員經過專報以後，會有更多的了解。

管碧玲強調，談判過程在進行之中，這兩天最需要的就是不再去談案情、內容，尤其協商內容雙方都有約定，在還沒有結論出來以前，就不對外透露，「我知道大家非常關心這些部分，但我有必要去為談判的環境做比較好的處理。請大家原諒。」