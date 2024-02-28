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228事件77週年紀念追思　張善政：謹記歷史教訓、學習族群融合

▲桃園市長張善政今天下午出席桃市228事件77周年紀念追思，向受難者獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天下午出席桃市228事件77周年紀念追思，向受難者獻花致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（28）日下午出席「桃園市228事件77週年紀念追思」活動上表示，77年前發生的228事件是台灣歷史上永遠無法抹滅的痛，台灣社會應當謹記228事件帶來的教訓與啟示，從而學習到族群融合的重要。

▲桃園市長張善政今天出席桃市228事件77周年紀念追思，在和平鴿象徵主題上線上祝福以表達對和平的渴望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天出席桃市228事件77周年紀念追思，在和平鴿象徵主題上線上祝福以表達對和平的渴望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天下午2時許前往位於蘆竹區的228紀念公園出席「桃園市228事件77週年紀念追思」活動，包括新科立委牛煦庭等民代與市府一級局處長都出席，張善政指出，228事件是台灣歷史上一個永遠無法磨滅的痛，每年此時來此緬懷無辜受難者，同時對受難者家屬致意，希望他們能夠擺脫陰影，重新面對更好人生。

▲桃園市長張善政今天下午出席桃市228事件77周年紀念追思，與受難者家屬一同緬懷致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天下午出席桃市228事件77周年紀念追思，與受難者家屬一同緬懷致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，228事件後至今，我們不希望再看到類似事情發生，此事件起因於族群間衝突，對於族群融合議題應更加關注，桃園是台灣縣市中族群特色最突出縣市，有閩南、客家、原住民、外省與新住民等，現在不分你我為桃園一起打拚，我們都是一家人，這是77年來學到最寶貴的教訓，桃園的族群融合，相信足以慰藉228事件受難者在天之靈，也是慰藉228事件受難者最好的禮物。

▲桃園市長張善政今天下午出席桃市228事件77周年紀念追思，與受難者家屬完成流沙畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天下午出席桃市228事件77周年紀念追思，與受難者家屬完成流沙畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

活動中，張善政與受難者家屬一同製作流沙畫，另外還透過和平鴿象徵主題，以表達對歷史記憶以及對和平的渴望。此外，二二八事件紀念基金會提供有關桃園歷史資料，邀請文史研究者陳銘城導覽故事，讓與會者深刻了解到受難者遭遇，並強調應謹記歷史，珍惜現在的重要性。

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