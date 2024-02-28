石門水庫蓄水率直直降！北區分署：供水正常、籲節約用水

▲石門水庫蓄水率直直落，圖為今天上午大壩水位。（圖／水利署北區分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對不少民眾對於石門水庫目前蓄水率直直落感到憂心，經濟部水利署北區分署今（28）日指出，北部地區自2月1日因應一期稻作整田需求，整體用水量較大，水庫水位、蓄水率下降仍屬合理狀況；目前已加強用水調度與監控，現階段仍維持石門水庫供水正常，但因氣象預測具不確定性，分署已成立應變小組，協調各用水單位提早進行自主性節水措施，水情仍在掌控中，籲請大家仍須節約用水。

北區分署表示，石門水庫目前正值每年11月至隔年4月之枯水期中段，另外因應北部地區一期稻作整田需求，整體用水量較大，水庫截至今天上午10時許，蓄水率為53.2%，有效蓄水量為10920.88噸，但水位下降仍屬合理狀況，請大家不用過度擔心。

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▲石門水庫蓄水率直直落，圖為今天水庫中段水位。（圖／水利署北區分署提供）

針對石門水庫水情已採相應措施，包括自水情相對較佳的翡翠水庫系統調度約每日75萬噸水源供應，優先使用埤塘與河川水源節水供灌與每日監控用水等。另依氣象署預測未來降雨情勢，研判3月份降雨呈現「正常偏多」，且近期春雨降臨可能性大，對水庫水情應屬正面發展。今年一期稻作整田作業預計至3月中旬，其後將進入作物生長本田期，用水預估將大幅減少。

分署強調，目前已加強用水調度及監控，現階段仍維持石門水庫供水正常，為因應氣象預測具不確定性，分署除已成立應變小組，協調各用水單位提早進行自主性節水措施，水情仍在掌控之中，但仍呼籲大家「有水當思無水之苦」，務必養成節水好習慣。