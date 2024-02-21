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「2024桃園燈會」今晚開幕至3／3　主題燈+燈光秀震撼演出

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，音樂燈光秀將帶來震撼視覺效果。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，音樂燈光秀將帶來震撼視覺效果。（圖／桃市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2024桃園燈會」於今（21）日晚間由市長張善政主持點燈開幕後展開，市府觀旅局指出，燈會於今日起至3月3日共計展出12天，除開幕的南昌森林運動公園燈區天天都有絢麗主題燈光秀與藝術作品展出，還可搭乘接駁車前往虎頭山新創園區，感受古代市集、婚禮與廟會氛圍場景，創造真正「有燈有會」元宵燈節，現場邀請桃園在地宮廟包括桃園明倫三聖宮、景福宮、慈護宮、壽山巖、仁海宮，另有月老求姻緣、祈求平安等祈福活動，讓賞燈民眾龍年好運滿滿。

「2024桃園燈會」今晚將在南昌森林運動公園主舞台、以震撼燈光展演與國立體大舞龍隊的「夜光龍」揭開序幕，緊接著由市長張善政等貴賓共同點亮主題燈光展演秀，為「2024桃園燈會」揭開為期12天展演活動。

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▲「2024桃園燈會」今晚開幕，主場各式燈光主題讓民眾一睹不同元宵氛圍。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，主場各式燈光主題讓民眾一睹不同元宵氛圍。（圖／桃市府觀旅局提供）

觀旅局表示，開幕除以龍頭開場搭配磅礡震撼音樂燈光秀外，國立體育大學夜光龍的高超舞龍技巧及UNI馬戲團所帶來馬戲雜耍與精彩美麗的「歷代漢服遊行」走秀，呈現歡樂元宵氣氛，另將集結高人氣實力女團「未來少女、幽靈水晶」擔任演出嘉賓，演出性感帥氣唱跳表演，點燃現場舞台魅力。壓軸則是擁有獨特高亢嗓音實力男聲「卓義峯」登場，以獨特唱腔唱出多首膾炙人口歌曲，為「2024桃園燈會」開幕增添熱鬧氣氛。

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，音樂燈光秀頗具震撼效果。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，音樂燈光秀頗具震撼效果。（圖／桃市府觀旅局提供）

觀旅局也提及，今年桃園燈會於今晚至3月3日共計展出12天，其中主場館南昌燈區天天有主題燈光展演秀，國內外藝術作品吸引市民目光，值得一提的是今晚開幕活動開幕表演的燈光展演秀，以巨大龍頭帶出桃園城市特色，以多元顏色組合，加上電腦燈光雷射匯演，表現出桃園多樣風貌，透過設計師巧思呈現桃園多元族群融合萬眾一心城市風貌，另透過綠色光束表現出桃園自然永續的施政精神，藍紅白閃爍的燈光代表國旗元素，弧形光束動態演繹桃園航空城正要起飛，多樣的光束集結於天空代表著桃園正向世界揮手並與國際接軌，璀璨燈光結合精彩展演秀正式點亮桃園燈會。

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，各式主題燈非常適合拍照打卡。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，各式主題燈非常適合拍照打卡。（圖／桃市府觀旅局提供）

另外，虎頭山燈區則結合現代互動與傳統，漢服市集呈現古代元宵節慶氛圍，虎頭山燈區結合現代互動與傳統穿越古今，今晚開幕從晚上六時30分開始，一連串「轉傘特技」、「立方體特技」等高難度傳藝特技表演，還有「氣球互動」趣味演出，燈區還規畫漢服體驗與元宵宮燈，重現古代節慶氣氛，讓民眾彷彿穿越時空感受最傳統濃厚元宵味，讓賞燈民眾同歡熱鬧迎元宵。

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，現場五顏六色主題燈讓人目不暇接。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，現場五顏六色主題燈讓人目不暇接。（圖／桃市府觀旅局提供）

觀旅局強調，展期期間五個假日燈會，現場將限量贈送龍年小提燈，今年桃園小提燈因應龍年與永續環保議題，以100%回收永續材料製作，「桃氣龍」造型結合桃園水蜜桃、桃花與象徵石門水庫水波狀龍麟雕紋型狀，表達龍騰萬里、遇水則發好意象。「寶桃龍」設計為開口式，可用來放置小糖果或零錢，龍背的階梯狀設計象徵著年年高升，手把上金幣則象徵著財寶在手。今年2款小提燈將在2月24、25、28日以及3月2、3日下午5時起於燈會現場發放，發完為止，虎頭山燈區發放「桃氣龍」、南昌燈區發放「寶桃龍」。

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，龍年造型燈也是賞燈重點之一。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲「2024桃園燈會」今晚開幕，龍年造型燈也是賞燈重點之一。（圖／桃市府觀旅局提供）

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往燈會，今年桃園燈會於桃園市區展出，燈會周邊停車空間有限，賞燈民眾可搭乘火車至桃園火車站轉搭接駁車至會場，或開車至新永和市場停車（須付費），燈會期間提供區內（藍線）及區外（紅線）接駁車，藍線循環兩燈區間並行經新永和市場停車場，紅線則往返桃園火車站至會場，搭乘大眾運輸前往燈會現場可抽黃金手環與拿限量小提燈；另有40家桃園旅宿業者配合燈會推出專屬旅宿優惠，相關資訊請上「2024桃園燈會」活動官網及「樂遊桃園FB」查詢。

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