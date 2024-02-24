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拍元宵短片險漏氣！　張善政被虧「提燈結構比土木結構難」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政為宣傳元宵節主題提燈，日前與立委呂玉玲、邱若華共同拍攝宣導影片，影片內容是協助小朋友組裝提燈，以分組競賽方式進行，影片還找來觀旅局長周柏吟加入戰局，原本預期大人們要當「救火隊」，幫忙小朋友完成元宵提燈，結果張善政卻陷入手忙腳亂，一度被虧「提燈結構是不是比土木結構還難？」，所幸最後仍順利完成，這段影片於昨（23）晚上於張善政市長臉書首度公開。

▲桃園市長張善政為宣傳元宵節主題提燈，與立委呂玉玲、邱若華共同拍攝幫小朋友組裝提燈。（圖／桃市府提供）

▲桃園市長張善政為宣傳元宵節主題提燈，與立委呂玉玲、邱若華共同拍攝幫小朋友組裝提燈。（圖／桃市府提供）

桃園市政府今年推出「寶桃龍」、「桃氣龍」與「春桃共榮」三款元宵提燈，其中除「春桃共榮」為限量版本外，其餘兩款都能索取得到。影片一開始，2位小朋友組裝「寶桃龍」及「桃氣龍」都遇到困難，此時出現桃園市長張善政領軍的救援隊，包括立委呂玉玲、邱若華與觀旅局長周柏吟共同加入。

▲為宣傳元宵節主題提燈，張善政充當救援軍幫小朋友組裝提燈。（圖／桃市府提供）

▲為宣傳元宵節主題提燈，張善政充當救援軍幫小朋友組裝提燈。（圖／桃市府提供）

組裝提燈過程中，張善政回憶起童年時以奶粉罐自製燈籠情景，呂玉玲也分享奶自己童年時以粉罐製作燈籠技巧，還提到以竹子製作提燈難得經驗；新科立委邱若華則展現大姊姊熱情，以邊聊天、邊引導小朋友組裝燈籠。觀旅局長周柏吟也利用機會介紹今年桃園燈會起源與祈福有關，邀請網友到桃園燈會祈福，現場還有月老可以求姻緣。

▲為宣傳元宵節主題提燈，市長張善政幫小朋友組裝提燈時險被複雜結構難倒。（圖／桃市府提供）

▲為宣傳元宵節主題提燈，市長張善政幫小朋友組裝提燈時險被複雜結構難倒。（圖／桃市府提供）

儘管是「選民服務」，但為完成挑戰，兩支隊伍認真程度堪比打選戰，除以「空戰」聊天分散注意力之外，「陸戰」雙手都沒停過，力拚最快解決提燈組裝難題。今年元宵提燈造型，結構相對略為複雜，連有土木工程背景的張善政都險些被難倒，一度被虧「提燈結構是不是比土木結構還難？」張善政則苦笑，若提燈難度滿分五分，那麼「難度絕對有六分」，引得大家哄堂大笑。

宣導影片於昨晚在市長張善政臉書推出，許多網友頻頻敲碗「想要花燈」，還有人提到，「市長和兩位美女委員做花燈給小朋友辛苦了」、「市長心中有兒童！難怪桃園是唯一出生率最高的城市！」。

▲為宣傳元宵節主題提燈，張善政與立委呂玉玲、邱若華等人拍攝宣導片。（圖／桃市府提供）

▲為宣傳元宵節主題提燈，張善政與立委呂玉玲、邱若華等人拍攝宣導片。（圖／桃市府提供）

周柏吟說，桃園市政府在龍年一共推出三種小提燈，全都是用100%回收的PET塑膠製成，其中「寶桃龍」及「桃氣龍」是由設計師韓世國操刀，擁有許多象徵桃園的小物件；限量版「春桃共榮」小提燈，外型類似菱形春聯，象徵吉祥如意，僅發放給搭乘接駁車賞燈民眾。值得一提的是，今年市府龍年元宵提燈打破藍綠，包括民進黨籍市議員黃瓊慧、陳雅倫與許家睿都在臉書發文，歡迎市民踴躍索取。

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