美軍WC-135R「核偵察機」飛抵英國　基地驚見特種部隊

UK: Nuke Sniffer USAF WC-135R Constant Phoenix, spotted at RAF Mildenhall, UK pic.twitter.com/JMfxDK5wJW — Open Source Intel (@Osint613) January 29, 2026

記者詹雅婷／綜合報導

美軍WC-135R不死鳳凰（Constant Phoenix）核偵察機已飛抵英國。由於適逢美國與伊朗政權關係極度緊繃，加上美方近期正擴大區域軍事部署，此舉引發外界關注，猜測華府是否正準備對伊朗核設施發動新一輪軍事行動。

Telegraph報導，美軍這架WC-135R核偵察機降落在米爾登霍爾空軍基地，但時機點相當敏感，因為去年川普轟炸伊朗核設施前數日，這架飛機就曾現身中東，在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭前幾週，也曾飛抵英國。在此之際，有人發現美軍特種部隊正在這座基地進行V-22魚鷹式運輸機快速繩降演練。

現階段尚不清楚WC-135R核偵察機這次來到英國的原因。WC-135R核偵察機隸屬第45偵察中隊，主要任務是偵測大氣中的放射性微粒。

國防人士強調，WC-135R核偵察機的出現並不一定意味著軍事行動迫在眉睫。據了解，這架飛機主要受聯合國委託監測全球輻射水平，執行任務範圍涵蓋印度洋、孟加拉灣、地中海及極地等區域；消息人士透露，它的任務是確保地面核試驗沒有進行，而非偵測是否存在核武器。

美軍在中東完成集結之際，美國總統川普已經公開警告伊朗，簽署禁止核武新協議的時間已所剩無幾。不過川普29日表示，他有意與伊朗展開對話。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則於29日明確表示，美軍已在中東地區完成大規模集結，隨時準備執行總統川普對伊朗的任何決定，核心目標就是徹底阻斷德黑蘭當局發展核武的任何可能。