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桃園首創AI施工揚塵智能灑水管理系統　機場三航廈工程率先應用

▲桃園市府今天上午市政會議上，環保局進行「AI施工揚塵智能灑水管理系統」推動成果專題報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府今天上午市政會議上，環保局進行「AI施工揚塵智能灑水管理系統」推動成果專題報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（27）日主持市政會議，會中聽取環境保護局「AI施工揚塵智能灑水管理系統」專題報告後表示，空污是營建工地最重要環境問題，透過灑水可有效改善揚塵問題，環保局推動「AI施工揚塵智能灑水管理系統」，將率先應用於桃園機場第三航廈工程，將可有效改善施工期間揚塵問題，期盼能廣泛運用以改善桃市工程引發之揚塵問題。

▲桃園市府今天上午市政會議上，市長張善政對環局專案推動成果提出看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府今天上午市政會議上，市長張善政對環局專案推動成果提出看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，以環保局推廣這項工程為例，可瞭解不同施工階段揚塵情形，因桃園市工地數量眾多，可運用於工地密集地區，設置空品感測器，針對各處施工階段與型態揚塵情形，運用大數據工具進行全面性評估，以制定更精準標準，在一定規模、類型工程導入智慧化防制設備，以有效提升桃市空氣品質。

▲桃園市府今天上午市政會議上，環保局長陳世偉說明「AI施工揚塵智能灑水管理系統」推廣成果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府今天上午市政會議上，環保局長陳世偉說明「AI施工揚塵智能灑水管理系統」推廣成果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局長陳世偉提及，環保局首創「AI施工揚塵智能灑水管理系統」，為全國第一透過空品感測器與AI辨識雙模組防制揚塵污染，不但可節約能源、減少PM2.5、降低碳排與節省防塵網設置，也可為施工廠商節省空污防制經費與人力，並符合3項聯合國SDGS環境永續之目標。

陳世偉強調，該項技術移轉容易，已成功轉移至桃園航空城計畫區段徵收工程、機場捷運A21站區段徵收工程、大潭電廠發電廠房新建工程等3大工程案，今年環境部將邀集公共工程委員會、各縣市環保局及全國大型工程承攬商等單位至桃園機場第三航廈工程觀摩，以作為標竿學習示範之場址。

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