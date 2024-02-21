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桃園工廠惡火燒出「1.6 ppm揮發性有機物」！張善政示警2地區關門窗

記者閔文昱／綜合報導

桃園市楊梅區新榮路的力鵬染整廠今（21日）晚間發生大火，現場火勢猛烈，並竄出大量濃煙，雖火勢已在晚間8點半撲滅，但環保局也在下風處測出1.6 ppm的揮發性有機物。對此，桃園市長張善政提醒，楊梅與湖口地區民眾記得緊閉門窗、減少外出。

警消表示，今（21日）晚間7時05分獲報，桃園市楊梅區新榮路力鵬染整廠晚間驚傳大火，現場為地上4層建築，起火點為第1層，所幸並無造成人員傷亡受困，火勢也已於晚間7時53分控制，並於晚間8點半撲滅。

▲桃園染整廠晚間大火。（圖／記者記者楊熾興翻攝）

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▲桃園染整廠晚間大火。（圖／記者記者楊熾興翻攝，下同）

不過，有鑑於昨晚深坑工大火造成雙北惡臭，桃園市長張善政也發文指出，工廠悶燒產生粒狀污染物帶來空污，提醒楊梅與湖口地區或是家中有敏感族群的民眾，請緊閉門窗、減少外出，若要出門，務必戴上口罩，保護自身健康。

張善政表示，目前風向為微弱東南風偏南方，晚上10點風向轉為東北風，環保局會持續監控空氣品質，及時因應相關狀況。

另外，環保局指出，該廠是否涉及違反空污法第32條，將依消防局火災原因調查鑑定書辦理後續事宜。環保局也說，有關火災後產生之廢棄物，已要求業者應委託經主管機關核准設立之合法清除、處理機構，妥善清理廢棄物，並留存清運聯單備查。

▲桃園染整廠晚間大火。（圖／記者記者楊熾興翻攝）

▲桃園染整廠晚間大火。（圖／記者記者楊熾興翻攝）

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