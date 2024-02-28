女見警拔腿跑躲亂草間全身溼　警比對身分赫見是四條通

▲桃園市龜山警分局員警在雜草中發現躲藏的楊姓女子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局昨（27）日上午接獲通報，龜山區龍校街一處民宅傳出吵鬧聲，迴龍派出所員警據報前往處理，卻發現一對男女在屋內翻箱倒櫃，見員警上門卻神色慌張，女子藉口要拿證件卻奪門而出，員警隨後搜索在雜草間發現女子全身濕透躲在亂草間，經查證身分後赫然發現楊姓女子是桃園、新竹、士林地檢署發佈四項毒品通緝犯，警方偵訊後依毒品罪嫌押解至桃園地檢署歸案。

▲桃園市龜山警分局員警在雜草中發現躲藏的楊姓女子全身溼透。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，昨天上午8時許接獲民眾通報，龜山區龍校街一處民宅傳出吵鬧聲響，迴龍派出所警員辛章學、范義誠獲報後前往查看，開門時見同為25歲林姓男子、楊姓女子正在屋內翻箱倒櫃找東西，楊女向員警辯稱，屋主是其男友，林男則是好友陪同找自己放在男友家物品。

▲桃園市龜山警分局員警將楊姓女子帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警依法對2人進行盤查，楊女藉口要取證件之際，竟趁隙奪門而逃，員警立刻追出，經熱心路人提供楊女逃跑方向搜查，結果在路旁草叢間發現楊女全身濕透躲在亂草間，但楊女被員警發現後堅持不透漏身分，員警將其帶回派出所訊問；經偵查佐謝宜瑾柔性勸導下，楊女同意按捺指紋比對身分，員警赫然發現楊女被桃園、新竹、士林等地檢發布四條通緝在案的毒品通緝犯，偵訊後押解至桃園地檢署歸案。

龜山分局迴龍派出所所長許宇承表示，對於同仁毋枉毋縱精神給予肯定，更感謝熱心民眾提供線索，呼籲民眾若遇見可疑人士應立即通報警察機關，共同推動「社區警政再出發」，以提升警民合作效能，維護轄區寧靜、安心生活環境。