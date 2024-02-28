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蝦皮網站販售參考書籍起糾紛　女子竟公布買家個資遭起訴

▲桃園市戴姓女子去年4月在蝦皮購物網站販售參考書，因與藍姓買家有買賣糾紛，竟憤而將其個資上傳臉書社團公布特定人士瀏覽。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市戴姓女子去年4月在蝦皮購物網站販售參考書，因與藍姓買家有買賣糾紛，竟憤而將其個資上傳臉書社團公布特定人士瀏覽。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市戴姓女子在蝦皮購物網站販售考試參考書籍，去年4月間與藍姓買家起糾紛後心生不滿，竟將藍姓買家姓名、電話與地址等個資上傳至臉書買賣家社團網站，藍姓買家獲悉後截圖報警提告；桃園地檢署複訊時，戴女坦承犯行，檢方偵結依違反個人資料保護法將戴女提起公訴。

檢警調查，40歲的戴姓女子明知在購物網站上之客戶資料，屬於個資法所規範內，戴女因業務關係而獲悉，去年4月間因與藍姓買家因購買參考書疑因棄單起糾紛，戴女以暱稱在蝦皮購物網相關網站上，將藍姓買家姓名電話與地址等個資上傳臉書社團「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」等網站，供不特定人士瀏覽，藍姓買家獲悉後，在網站上截圖蒐證，查出是戴女所為後報警提告。

桃檢複訊時，戴女坦承犯行，對於張貼買家個資不否認；被害藍姓買家則提供LINE對話紀錄、臉書社群公布其個資等資料佐證。檢方認為，臉書社團有提醒買賣家不可公布詳細個資，但戴女僅因個人糾紛而洩漏買家個資，檢方偵結依違反個資法將戴女起訴。

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關鍵字：

蝦皮網站公布個資女賣家違反個資

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