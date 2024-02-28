國民黨雲林縣黨部新春團拜　朱立倫南下拱手作揖道賀

▲國民黨主席朱立倫今日南下參加雲林縣黨部新春團拜，近百黨員幹部齊聚展現大團結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣黨部今（28）日舉行新春團拜活動，黨主席朱立倫專程南下慶賀，並主持張嘉郡、許宇甄的聯合服務處成立儀式，近百黨員幹部齊聚展現大團結，張嘉郡於上月選後即與立委丁學忠在海線成立聯合服務處，今再與許宇甄成立山線聯合服務處，引起外界解讀張嘉郡此舉是在為下屆縣長選舉備戰。

面對縣長張麗善兩屆任滿後，國民黨對下屆縣長選舉開始布局，立委許宇甄、張嘉郡聯合服務固守山線，張嘉郡與立委丁學忠在海線成立聯合服務處累積服務量能，針對被視為張麗善接班人選，張嘉郡僅說「只專注在能為雲林做什麼」，中央、地方會加強資源連線。縣長張麗善表示，大家很關心的是雲林縣如何在短時間內發展與蛻變，這才是齊聚向心力最重要的一件事。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠指出，本屆區域立委人選，國民黨未提名張嘉郡而是安排到不分區，早大膽預測有安排參選下屆縣長的意味，今藉聯合服務處坐實這項預測。至於民進黨的布局，林金忠指出還有2年多時間，一切言之過早；接下來還有虎尾及麥寮的鄉鎮長補選、5月地方黨部主委改選等，劉建國認為，等這些事一件件完成，相信黨主席與下屆主委會做最完整的評估。

▲國民黨主席朱立倫今日南下參加雲林縣黨部新春團拜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）